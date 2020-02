Berlin. Fremdsprachen büffeln ist anstrengend. Viele Kinder plagen sich in der Schule damit herum. Künftig könnte das Pauken überflüssig werden!

Was absurd klingt, ist gar nicht mal unrealistisch. „Natürlich kann man nur mit Fremdsprachenkenntnissen tiefer in andere Kulturen eintauchen“, meint Professor Wolfgang Klein. „Aber wenn die technische Entwicklung so rasch wie bisher fortschreitet, könnte uns irgendwann ein implantierter Chip zum Sprachentalent machen“, sagt der Berliner Sprachwissenschaftler. „Ohne dass wir auch nur eine einzige Fremdsprachenvokabel gelernt haben.“

7.100 Sprachen gibt es rund um den Globus

Schon heute liefern selbst die gängigen, kostenlosen Übersetzungsprogramme für Tablet und Smartphone binnen Sekunden passable Ergebnisse für den Alltag. Zu den bekanntesten Programmen zählen Google Translate und der Bing Translator von Microsoft.

Seit drei Jahren gibt es auch DeepL von der gleichnamigen Firma aus Köln. Dieses Tool gilt derzeit als das beste; es deckt allerdings nur wenige Sprachen ab. DeepL greift auf Milliarden von Übersetzungsmustern des Online-Wörterbuchs Linguee zurück, das ebenfalls den Rheinländern gehört.