München. Das Ziel ist klar: Der neue Tarifvertrag für die bayerische Metall- und Elektro-Industrie (M+E) soll die Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft stärken. Das ist auch nötig, denn sie müssen zahlreiche Herausforderungen anpacken. Doch wie der Weg in die Zukunft genau aussehen soll, darüber sind sich die bayerischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter nicht einig.

Fakt ist, dass bereits das Jahr 2019 für viele Betriebe eine Belastungsprobe war. Seit über einem Jahr herrscht Rezession in der bayerischen M+E-Industrie. Die Auswirkungen spüren etliche Beschäftigte, denn die Betriebe bauen im großen Stil ihre Arbeitszeitkonten ab, reduzieren Fremdpersonal oder veranlassen Kurzarbeit.

Betriebe brauchen Spielraum für Investitionen

Gleichzeitig nehmen die Unternehmen steigenden Druck auf den Weltmärkten wahr, denn die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Industrie sinkt immer stärker. Das liegt nicht zuletzt an ungünstigen Standortfaktoren wie zum Beispiel hohen Strompreisen oder Steuern. Aber auch daran, dass die Tarifentgelte in den vergangenen Jahren viel stärker gestiegen sind als die Produktivität.

Ebenfalls zur gleichen Zeit investieren die Betriebe in den Strukturwandel. Sie setzen etwa auf digitale Geschäftsmodelle. Speziell die Auto-Industrie konzentriert sich auf neue Technologien beim Antriebsstrang.

Nun kommt, als bislang unbekannte Größe, noch das Coronavirus hinzu. Gerade Betriebe in Bayern, die viel nach China exportieren oder von dort Bauteile beziehen, rechnen mit deutlichen Umsatzeinbußen. Um weiterhin weltweit mit vorne zu bleiben, muss der Fokus bei den Tarifverhandlungen darauf liegen, bayerischen Firmen mehr Handlungsspielraum für Investitionen zu geben. Nur so können sie sich in dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase neu orientieren und den Wandel anpacken, um damit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Dies ist für die 869.000 Beschäftigten der bayerischen M+E-Industrie extrem wichtig: Ihre Jobs hängen ja davon ab, wie gut sich die Unternehmen für die Zukunft aufstellen.

Unternehmenssicherung und damit Beschäftigungssicherung ist daher die zentrale Forderung des Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbands vbm in den aktuellen Tarifverhandlungen. Folgende Dinge braucht es dazu:

Mehr Planungssicherheit durch eine lange Laufzeit

Die IG Metall hat ein Stillhalteabkommen vorgeschlagen. Das begrüßen die Arbeitgeber. Aus ihrer Sicht gehört jedoch zu einem echten Belastungsmoratorium, dass der neue Tarifvertrag lange läuft. Dadurch können die Betriebe viel sicherer planen und genauer einschätzen, welche Kosten entstehen. Entsprechend richten sie ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Wertschöpfungsketten und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aus.

Starke Betriebe sind eine Grundvoraussetzung für sichere Jobs Nur wenn es dem Betrieb gut geht, kann er langfristig sichere Arbeitsplätze bereitstellen oder auch neu schaffen. Beschäftigungssicherung heißt somit, alles dafür zu tun, dass das Unternehmen wettbewerbsfähig ist, damit es auch in Zukunft Produkte anbietet, für die der Kunde bereit ist, Geld zu zahlen. In unserer globalisierten Welt muss sich der Betrieb dabei mit Wettbewerbern weltweit messen. Wer sich da erfolgreich durchsetzen kann, hat an den Heimatstandorten im Freistaat gute und sichere Arbeitsplätze. Unternehmen müssen freie Entscheidungen treffen können Wie sich ein Betrieb für die Zukunft aufstellt, wo er neue Märkte erschließt und was es benötigt, um zu wachsen: Das sind Entscheidungen, die jedes Unternehmen selbst treffen muss. Das heißt, dass es eine eigene Strategie entwickelt, wie es den digitalen und strukturellen Wandel anpackt. Dazu zählt auch die Entscheidung über Standorte, die Art und Qualifikation der benötigten Fachkräfte, welche Produkte entwickelt und welche Technologien eingesetzt werden. Im Rahmen bereits bestehender gesetzlicher Bestimmungen sind Vertreter der Arbeitnehmerseite ausreichend an diesem Prozess beteiligt. So sitzen etwa bei Kapitalgesellschaften mit mehr als 500 Mitarbeitern Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Zurückhaltung bei den Entgelt-Forderungen Betriebe müssen derzeit – trotz angespannter konjunktureller Lage – viel investieren. Sie benötigen dafür die entsprechenden finanziellen Mittel. Hohe Lohnsteigerungen würden sie zusätzlich belasten. Kritisch sehen die Arbeitgeber das Argument, mit höheren Löhnen die Kaufkraft der Beschäftigten zu stärken. Tatsächlich geben Menschen vor allem dann mehr Geld für privaten Konsum aus, wenn sie einen sicheren Job mit regelmäßigem Einkommen haben. Unabhängig davon müssen Betriebe das Geld für höhere Löhne erst erwirtschaften – indem sie ihre Produktivität steigern. Diese ist aber in den letzten Jahren gesunken: allein 2019 um 4 Prozent! Das liegt auch daran, dass die bayerischen M+E-Betriebe trotz Auftragsrückgangs bisher größtenteils ihre Beschäftigten behalten haben. Forderungen nach betrieblichen Zuschüssen bei Kurzarbeit oder beim Teilentgeltausgleich lehnen die Arbeitgeber ab: Dadurch würden die Personalkosten in der Krise zusätzlich höher – und die dringend benötigte Wettbewerbsfähigkeit sinkt weiter. Im Tarifvertrag individuelle Lösungen zulassen Eine der Stärken der bayerischen M+E-Industrie ist ihre Vielfalt und die hohe Anzahl an Mittelständlern: Vom Großkonzern bis zum Start-up mit weniger als 50 Mitarbeitern ist alles dabei. Für alle gilt aber im Grunde derselbe Tarifvertrag – egal, ob es um einen Hightech-Betrieb mit innovativen digitalen Geschäftsmodellen geht oder um die klassische Gießerei. Ein neuer Tarifvertrag muss die unterschiedlichsten Ausgangspositionen berücksichtigen, um jedem Betrieb den nötigen Handlungsspielraum zu lassen. Dies kann durch neue variable Elemente gut gelingen. Je nach wirtschaftlicher Lage eines Betriebs ließen sich dadurch Teile eines Tarifabschlusses verschieben, senken oder streichen. Damit bekommen Betriebe Luft zum Atmen. Fairness ist oberstes Gebot Der innerbetriebliche Frieden ist ein hohes Gut. Regeln, die nur einen Teil der Beschäftigten betreffen, zerstören ihn. Denn sie sind unsolidarisch und spalten die Belegschaft. Insofern verstößt die Forderung der IG Metall nach einem Nachhaltigkeitsbonus nur für Gewerkschaftsmitglieder gegen den Grundsatz „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“. Zudem senkt eine Ungleichbehandlung insgesamt die Akzeptanz von Tarifverträgen auf Arbeitgeberseite. Das schwächt langfristig die Tarifbindung. Verhandlungen In unruhigen Zeiten braucht die Industrie mehr Stabilität und Sicherheit. Das müssen die Tarifparteien jetzt berücksichtigen.