Tarifrunde 2026: Diese Begriffe und Argumente sollten Beschäftigte kennen
Worum geht es in der aktuellen Tarifrunde? Hier gibt es alles zu Arbeitskosten, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und vielem mehr – kompakt präsentiert als „A bis Z“.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Im Mittelpunkt der derzeitigen M+E-Tarifrunde steht die Forderung nach 5 Prozent mehr Lohn.
- Für die Arbeitgeber ist das vollkommen überzogen und passt nicht in die Zeit.
- Die Industrie befindet sich bereits seit Jahren in einer Schwächephase und verliert Wettbewerbsfähigkeit sowie Arbeitsplätze.
- In diesem Artikel erklären wir Ihnen viele wichtige Aspekte der Tarifrunde – von A wie Arbeitszeit bis Z wie Zukunft.
Die Tarifrunde in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) hat Anfang Oktober begonnen. Und sie kommt nun langsam in die entscheidende Phase.
Für Unternehmen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht viel auf dem Spiel. Denn nach Jahren der Krise und des Stillstands geht es nun darum, dass die Unternehmen wieder Tritt fassen und die Kraft finden, die zahlreichen Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen.
Zugleich müssen sie gegen die internationale Konkurrenz bestehen können. Nicht umsonst hat der bayerische M+E-Arbeitgeberverband vbm seine Tarifkampagne unter das Motto „Weniger Kosten. Mehr Wettbewerbsfähigkeit“ gestellt. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Unternehmen sich behaupten können, sondern auch der Wirtschafts- und Industriestandort Bayern.
A wie Arbeitskosten
Sie machen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten in Unternehmen aus und sind ein entscheidender Faktor dafür, ob Unternehmen investieren können, Arbeitsplätze schaffen oder Beschäftigung abbauen müssen. Die Personalkosten machen in der bayerischen M+E-Industrie im Durchschnitt 38 Prozent der Gesamtkosten aus. Arbeitskosten bestehen nicht nur aus dem Entgelt. Hinzu kommen die Lohnzusatzkosten. Entgeltsteigerungen erhöhen nicht nur die direkten Lohnkosten, sondern auch die Beiträge für die Sozialversicherung. Eine Arbeitsstunde in der deutschen M+E-Industrie kostete 2025 im Schnitt 55,07 Euro. In der gesamten Industrie waren es 49,50 Euro. Das waren 17,9 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor und 41 Prozent mehr als im Durchschnitt der EU.
B wie Branchen
Die M+E-Industrie ist kein einheitlicher Block. Die Unternehmen sind in höchst unterschiedlichen Geschäftsfeldern aktiv. In einigen Branchen wie der Verteidigungsindustrie läuft es, in anderen nicht. Aus diesem Grund brauchen die Betriebe ein hohes Maß an Flexibilität in den Tarifverträgen, um in schlechten Zeiten nicht überfordert zu werden. Können Firmen aufgrund starrer Regelungen nicht angemessen reagieren, steigt die Gefahr, dass sich einige Unternehmen die Tarifbindung nicht mehr leisten können und aus dem Tarif austreten.
C wie Chancen
Für Arbeitnehmer bedeuten Tarifverträge faire und einheitliche Strukturen. Für Arbeitgeber schaffen sie für die Vertragslaufzeit vor allem Planungssicherheit.
D wie Deindustrialisierung
Die bayerische M+E-Industrie befindet sich seit mehr als sieben Jahren in einer Schwächephase. Ursache sind äußere Ereignisse wie etwa die Coronapandemie, der Ukraine-Krieg und Handelskonflikte. Aber auch hausgemachte Strukturprobleme in Deutschland machen den Unternehmen das Leben am Standort schwer. Die Auswirkungen für die Wirtschaft sind deutlich: Das Produktionsniveau der bayerischen M+E-Industrie liegt 2026 rund 15 Prozent unter dem von 2018.
E wie Einmalzahlung
Einmalige Zahlungen gehören oft zu einer Tarifeinigung. Vorteil: Sie bringen mehr Geld, erhöhen aber nicht langfristig das Entgelt. Zudem werden untere Tarifgruppen mit ihnen stärker begünstigt.
F wie Forderung
Für die IG Metall geht es in der Regel um mehr Geld, aber auch um inhaltliche Fragen wie die Arbeitszeit. 2026 fordert die IG Metall eine Entgeltsteigerung von 5 Prozent bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von zwölf Monaten. Angesichts der derzeitigen Krise und den Deindustrialisierungs-Tendenzen ist das überzogen, kritisieren die Arbeitsgeber.
G wie Gewinn
Bayerns M+E-Betriebe erwirtschafteten 2025 durchschnittlich nur eine Nettoumsatzrendite von 1,5 Prozent. 44 Prozent der Betriebe lagen unter dem kritischen Wert von 2 Prozent.
H wie Handschlag
Der Handschlag zwischen den Tarifpartnern am Ende der Verhandlungen ist ein starkes Symbol, das Stabilität und Verlässlichkeit für die Vertragslaufzeit verspricht.
I wie Investitionen
Seit dreieinhalb Jahren sind laut bayme-vbm-Konjunkturumfrage bei Bayerns M+E-Unternehmen die Investitionspläne per saldo negativ. Aktuell planen 30 Prozent der Firmen, ihre Inlandsinvestitionen zu reduzieren.
J wie Jobs
Die bayerische M+E-Industrie zählt derzeit rund 836.000 Beschäftigte. Die Beschäftigung ging zuletzt deutlich zurück. Seit 2024 mussten die Unternehmen insgesamt mehr als 37.000 Arbeitsplätze abbauen. Fast 29 Prozent der Betriebe planen laut einer bayme-vbm-Konjunkturumfrage aus dem Sommer, in diesem Jahr weitere Jobs zu streichen. Ein Teil der Arbeitsplätze entfällt auf Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind. Trotzdem hat die aktuelle Tarifrunde auch Auswirkungen auf diese Betriebe. Denn sehr viele orientieren sich am Tarifabschluss. Er hat große Signalwirkung.
K wie Küste
Der wichtige Pilotabschluss der vergangenen Tarifrunde wurde im November 2024 in Hamburg erzielt. Verhandelt wurde er von den Bezirken Küste und Bayern der IG Metall sowie von den Verbänden Nordmetall und vbm.
L wie Laufzeit
Die Tarifparteien müssen sich neben den Bedingungen auch auf eine Laufzeit des neuen Tarifvertrags einigen. In der Regel liegt sie zwischen 12 und 24 Monaten. Viele Betriebe schätzen eine eher längere Laufzeit, da sie Planungssicherheit bringt.
M wie Mindeststandards
Tarifverträge sind dazu da, eine einheitliche Basis für Betriebe und Mitarbeiter zu schaffen, nicht um Detailfragen zu klären. Einfache Regelungen erleichtern das Anwenden in der Praxis, reduzieren administrativen Aufwand und steigern die Attraktivität der Tarifbindung.
N wie Nachwuchs
In Bayerns M+E-Industrie liegt der Anteil an Auszubildenden in der Belegschaft bei mehr als 4 Prozent. Der Nachwuchs verdient im ersten Jahr durchschnittlich 17.900 Euro.
O wie Öffnungsklauseln
Diese Regelungen erlauben es Unternehmen und Betriebsräten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Solche Klauseln gibt es etwa in den Bereichen Sonderzahlungen, Arbeitszeit und Altersteilzeit.
P wie Produktivität
Entgelte können auf Dauer nur so stark steigen wie die sogenannte Produktivität. Das ist der Fachbegriff für die erbrachte Leistung je Arbeitsstunde. Orientieren sich die Entgeltsteigerungen am Produktivitätsfortschritt, bleiben sie bezahlbar. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Die Produktivität in der M+E-Industrie ist seit 2015 um 16,5 Prozent gestiegen. Die gesamten Arbeitskosten eines Beschäftigten legten laut vbm im gleichen Zeitraum hingegen um 41 Prozent zu. Der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der Attraktivität des Standorts hat dieses Auseinanderdriften geschadet.
Q wie Qualität
Die Produkte der bayerischen M+E-Industrie genügen nach wie vor höchsten Ansprüchen. Das rechtfertigt ein hohes Lohnniveau. Internationale Wettbewerber holen aber auf, der Kostendruck nimmt zu.
R wie Reallohn
Den um die Preisentwicklung bereinigten Lohn nennt man Reallohn. Er zeigt, wie viel man sich mit seinem Geld tatsächlich leisten kann. In Tarifrunden wird der Reallohn oft als Maßstab verwendet, ob Entgelterhöhungen die Kaufkraft tatsächlich verbessern.
S wie Standort
Rund 90 Prozent der in einer vbm-Umfrage befragten Betriebe haben angegeben, die Standortbedingungen in Deutschland hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert. Die entscheidenden Faktoren sind neben den Energiepreisen, Unternehmensteuern und der Bürokratie die Arbeitskosten.
Rund 90 Prozent der in einer vbm-Umfrage befragten Betriebe haben angegeben, die Standortbedingungen in Deutschland hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert.
T wie Tarifautonomie
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände regeln Löhne und Arbeitsbedingungen eigenständig ohne den Staat. Das nennt man Tarifautonomie. Das hat etwa den Vorteil, dass die Parteien Branchen, Betriebe und Arbeitsmärkte in der Regel besser kennen als der Gesetzgeber und so passgenauere Regeln vereinbaren können.
U wie Urabstimmung
Damit entscheiden Gewerkschaftsmitglieder über unbefristete Streiks. Der letzte große Streik dieser Art war 2003 in der ostdeutschen M+E-Industrie.
V wie Verdienst
Beschäftigte der bayerischen M+E-Industrie verdienen im Schnitt 78.342 Euro pro Jahr. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen ist das überdurchschnittlich hoch.
W wie Wettbewerbsfähigkeit
Wenn die Entgelte stärker wachsen als die Produktivität, steigen die Lohnstückkosten. Sie zeigen, wie hoch die Arbeitskosten für die Herstellung eines Produkts oder die Bereitstellung einer Dienstleistung sind. Seit 2015 sind die Lohnstückkosten in der M+E-Industrie um 21,3 Prozent gestiegen. Im europäischen Vergleich sind in Deutschland die Lohnstückkosten deutlich höher: 4 Prozent höher als in Frankreich, 10 Prozent höher als in Italien, 11 Prozent höher als in Tschechien und 19 Prozent höher als in Spanien. Für die in Deutschland ansässigen Unternehmen ist das ein deutlicher Wettbewerbsnachteil.
X wie x-mal
Tarifparteien standen schon oft vor schwierigen Verhandlungen. Am Ende stand immer ein für beide Seiten tragfähiger Kompromiss.
Y wie Y-Chromosom
Die M+E-Industrie beschäftigt nach wie vor mehr Männer als Frauen. Ihr Anteil beträgt mehr als drei Viertel.
Z wie Zukunft
Die M+E-Industrie steckt mitten in einer Transformation, die noch viele Jahre dauern wird. Für die Betriebe bedeutet das: Sie müssen viel Geld investieren, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.
Das könnte Sie auch interessieren: