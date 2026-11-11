Tarifrunde 2026: Diese Begriffe und Argumente sollten Beschäftigte kennen

I wie Investitionen

Seit dreieinhalb Jahren sind laut bayme-vbm-Konjunkturumfrage bei Bayerns M+E-Unternehmen die Investitionspläne per saldo negativ. Aktuell planen 30 Prozent der Firmen, ihre Inlandsinvestitionen zu reduzieren.

J wie Jobs

Die bayerische M+E-Industrie zählt derzeit rund 836.000 Beschäftigte. Die Beschäftigung ging zuletzt deutlich zurück. Seit 2024 mussten die Unternehmen insgesamt mehr als 37.000 Arbeitsplätze abbauen. Fast 29 Prozent der Betriebe planen laut einer bayme-vbm-Konjunkturumfrage aus dem Sommer, in diesem Jahr weitere Jobs zu streichen. Ein Teil der Arbeitsplätze entfällt auf Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind. Trotzdem hat die aktuelle Tarifrunde auch Auswirkungen auf diese Betriebe. Denn sehr viele orientieren sich am Tarifabschluss. Er hat große Signalwirkung.

K wie Küste

Der wichtige Pilotabschluss der vergangenen Tarifrunde wurde im November 2024 in Hamburg erzielt. Verhandelt wurde er von den Bezirken Küste und Bayern der IG Metall sowie von den Verbänden Nordmetall und vbm.

L wie Laufzeit

Die Tarifparteien müssen sich neben den Bedingungen auch auf eine Laufzeit des neuen Tarifvertrags einigen. In der Regel liegt sie zwischen 12 und 24 Monaten. Viele Betriebe schätzen eine eher längere Laufzeit, da sie Planungssicherheit bringt.

M wie Mindeststandards

Tarifverträge sind dazu da, eine einheitliche Basis für Betriebe und Mitarbeiter zu schaffen, nicht um Detailfragen zu klären. Einfache Regelungen erleichtern das Anwenden in der Praxis, reduzieren administrativen Aufwand und steigern die Attraktivität der Tarifbindung.

N wie Nachwuchs

In Bayerns M+E-Industrie liegt der Anteil an Auszubildenden in der Belegschaft bei mehr als 4 Prozent. Der Nachwuchs verdient im ersten Jahr durchschnittlich 17.900 Euro.

O wie Öffnungsklauseln

Diese Regelungen erlauben es Unternehmen und Betriebsräten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Solche Klauseln gibt es etwa in den Bereichen Sonderzahlungen, Arbeitszeit und Altersteilzeit.

P wie Produktivität

Entgelte können auf Dauer nur so stark steigen wie die sogenannte Produktivität. Das ist der Fachbegriff für die erbrachte Leistung je Arbeitsstunde. Orientieren sich die Entgeltsteigerungen am Produktivitätsfortschritt, bleiben sie bezahlbar. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Die Produktivität in der M+E-Industrie ist seit 2015 um 16,5 Prozent gestiegen. Die gesamten Arbeitskosten eines Beschäftigten legten laut vbm im gleichen Zeitraum hingegen um 41 Prozent zu. Der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der Attraktivität des Standorts hat dieses Auseinanderdriften geschadet.

Q wie Qualität

Die Produkte der bayerischen M+E-Industrie genügen nach wie vor höchsten Ansprüchen. Das recht­fertigt ein hohes Lohnniveau. Internationale Wettbewerber holen aber auf, der Kostendruck nimmt zu.

R wie Reallohn

Den um die Preisentwicklung bereinigten Lohn nennt man Reallohn. Er zeigt, wie viel man sich mit seinem Geld tatsächlich leisten kann. In Tarifrunden wird der Reallohn oft als Maßstab verwendet, ob Entgelterhöhungen die Kaufkraft tatsächlich verbessern.

S wie Standort

Rund 90 Prozent der in einer vbm-Umfrage befragten Betriebe haben angegeben, die Standortbedingungen in Deutschland hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert. Die entscheidenden Faktoren sind neben den Energiepreisen, Unternehmensteuern und der Bürokratie die Arbeitskosten.

Rund 90 Prozent der in einer vbm-Umfrage befragten Betriebe haben angegeben, die Standortbedingungen in Deutschland hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert.

T wie Tarifautonomie

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände regeln Löhne und Arbeitsbedingungen eigenständig ohne den Staat. Das nennt man Tarifautonomie. Das hat etwa den Vorteil, dass die Parteien Branchen, Betriebe und Arbeitsmärkte in der Regel besser kennen als der Gesetzgeber und so passgenauere Regeln vereinbaren können.

U wie Urabstimmung

Damit entscheiden Gewerkschaftsmitglieder über unbefristete Streiks. Der letzte große Streik dieser Art war 2003 in der ostdeutschen M+E-Industrie.

V wie Verdienst

Beschäftigte der bayerischen M+E-Industrie verdienen im Schnitt 78.342 Euro pro Jahr. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen ist das überdurchschnittlich hoch.

W wie Wettbewerbsfähigkeit

Wenn die Entgelte stärker wachsen als die Produktivität, steigen die Lohnstückkosten. Sie zeigen, wie hoch die Arbeitskosten für die Herstellung eines Produkts oder die Bereitstellung einer Dienstleistung sind. Seit 2015 sind die Lohnstückkosten in der M+E-Industrie um 21,3 Prozent gestiegen. Im europäischen Vergleich sind in Deutschland die Lohnstückkosten deutlich höher: 4 Prozent höher als in Frankreich, 10 Prozent höher als in Italien, 11 Prozent höher als in Tschechien und 19 Prozent höher als in Spanien. Für die in Deutschland ansässigen Unternehmen ist das ein deutlicher Wettbewerbsnachteil.

X wie x-mal

Tarifparteien standen schon oft vor schwierigen Verhandlungen. Am Ende stand immer ein für beide Seiten tragfähiger Kompromiss.

Y wie Y-Chromosom

Die M+E-Industrie beschäftigt nach wie vor mehr Männer als Frauen. Ihr Anteil beträgt mehr als drei Viertel.

Z wie Zukunft

Die M+E-Industrie steckt mitten in einer Transformation, die noch viele Jahre dauern wird. Für die Betriebe bedeutet das: Sie müssen viel Geld investieren, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.