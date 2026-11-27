Das Wichtigste auf einen Blick:

Nach rund 27-stündigen Verhandlungen haben sich die Tarifpartner der Metall- und Elektro-Industrie auf neue Regeln für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten geeinigt.

Der Tarifabschluss, der bis Ende November 2028 gilt, bringt Entgelterhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen sowie eine differenzierbare Einmalzahlung von 450 Euro.

Ein ganz neuer Tarifvertrag namens „Investitionen und Beschäftigung“ macht zum Beispiel Abweichungen von der 35-Stunden-Woche möglich – wenn dadurch Investitionen am heimischen Standort gesichert werden können.

An einen derart kniffligen Gesprächsmarathon können sich auch altgediente Kräfte nicht erinnern: Rund 27 Stunden fast ununterbrochener Diskussionen hat es gedauert, bis der Tarifabschluss 2026 für die Metall- und Elektro-Industrie (M+E) besiegelt war.

Dafür gab es allerdings einen sehr guten Grund! Die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaft IG Metall haben sich in Mannheim nicht nur auf höhere Entgelte geeinigt – es gibt in zwei Stufen insgesamt 4,3 Prozent mehr. Sondern auch auf einen ganz neuen Tarifvertrag, der durch optionale Kostensenkungen zu mehr Investitionen in den deutschen Standorten führen soll.

Lohnplus für die Beschäftigten: Das Tarifentgelt steigt in zwei Schritten um insgesamt 4,3 Prozent

Dass der Kompromiss in Mannheim klappen sollte, war zu ahnen: Eingeladen war zu einer gemeinsamen vierten Verhandlungsrunde der baden-württembergischen wie auch der nordrhein-westfälischen Tarifpartner. In diesen beiden Bundesländern arbeiten rund 1,7 Millionen Menschen für M+E.

Was ist im Detail alles vereinbart worden?

Das Tarifentgelt steigt in zwei Stufen: am 1. Mai 2027 um 2,0 Prozent und am 1. April 2028 um 2,3 Prozent.

Am 1. März 2027 gibt es außerdem eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro. Diese kann aber auch nur 300 Euro oder 150 Euro betragen, je nachdem, wie gut es dem Betrieb geht (beurteilt wird das anhand der Nettoumsatzrendite).

Der neue Tarifvertrag gilt bis Ende November 2028 und hat damit eine Laufzeit von insgesamt 25 Monaten.

Die bisher schon gültige automatische Differenzierung für Betriebe in wirtschaftlich schwieriger Lage wird fortgesetzt.

Ein ganz neuer Tarifvertrag „Investitionen und Beschäftigung“ soll zu mehr Investitionen und Produktion am Standort Deutschland führen.

Vor allem auf diesen letzten Punkt setzen die Arbeitgeber und die Gewerkschaft große Hoffnungen: Damit sei „etwas Außergewöhnliches gelungen“, hieß es in der abendlichen Pressekonferenz nach der Einigung gleich mehrfach. Denn: Alle Tarifbausteine dürfen zur Senkung der in Deutschland sehr hohen Kosten eingesetzt werden – wenn es dafür Investitions-, Produkt- oder Technologiezusagen gibt, die langfristige Beschäftigungsperspektiven bieten.

Neue Möglichkeiten für die Betriebe: Ein spezieller Tarifvertrag soll zu mehr Investitionen in Deutschland führen

Für maximal sieben Jahre sollen zum Beispiel unbezahlte Mehrarbeit oder auch Lohnverzicht möglich sein, wenn das in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung geregelt wird. Dabei gilt aber eine Höchstgrenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte der Beschäftigten. Theoretisch können damit deutsche M+E-Standorte im globalen Wettbewerb um Investitionen besser mithalten – ob die Betriebe und wie schnell die Investoren das erkennen, bleibt abzuwarten.

Mit dieser Perspektivvereinbarung sei jedenfalls Tarifgeschichte geschrieben worden, betonte Gesamtmetall-Präsident Dr. Udo Dinglreiter. „Damit wird nicht jede Standort- und Investitionsentscheidung zugunsten Deutschlands zu drehen sein. Aber jede, bei der das nun gelingt, war die Mühe wert.“

„Die Zugeständnisse beim Entgelt sind für viele Unternehmen alles andere als einfach“ Peter Sebastian Krause, Vorsitzender und Verhandlungsführer von Südwestmetall

Arndt G. Kirchhoff, Präsident und Verhandlungsführer von METALL NRW, sprach vom „Einstieg in eine betriebsnahe Tarifpolitik“. Er sei zuversichtlich: „Wenn die Betriebsparteien zusammenwirken, kann dieses Instrument zu neuer Dynamik in den Unternehmen beitragen.“