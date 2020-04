Frankfurt. Leer gefegte Straßen, geschlossene Geschäfte, Menschen im Homeoffice und Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet oder die Produktion sogar ganz eingestellt haben: Hessen in der Ausnahmesituation, ausgelöst durch die Coronapandemie.

In dieser außergewöhnlich schwierigen Lage verständigten sich die Verhandlungsgemeinschaft M+E Mitte und der IG Metall Bezirk Mitte am 26. März auf eine Einigung für die Tarifrunde 2020. Sie gilt für die rund 400.000 Beschäftigten in den gut 1.400 Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.