Jahrgang 1990, jetzt 30 Jahre alt: Gibt es bei dieser Altersgruppe und den Jüngeren eigentlich noch „Ossis“ und „Wessis“?

Es ist natürlich nicht so, dass man junge Leute da sofort eindeutig zuordnen könnte. Es gibt nach wie vor eine besondere ostdeutsche Identität, aber mit Abstufungen. Bei den unter 30-Jährigen versteht sich immerhin ein Fünftel stärker als Ostdeutsche denn als Deutsche, bei den Westdeutschen spielt der Bezug zu Westdeutschland im Grunde keine Rolle. Denken Sie nur an die „Ostdeutschland“-Rufe im Fußballstadion. Ostdeutschland ist nach wie vor ein spezifischer Sozial- und Erfahrungsraum.

Das muss ja kein Nachteil sein.

Genau. Ostdeutsche Identität und starke Heimatverbundenheit können auch eine positive Ressource sein.

„Heimat“ heißt dann aber leider oft zugleich „abgehängte Gegend“. Wie schlimm ist das wirklich?

Ausdünnung und Überalterung der Bevölkerung in einzelnen Gegenden – so etwas gibt es überall in Europa und auch in Westdeutschland. Aber in Ostdeutschland ist das teilweise extrem, das liegt an der massiven Abwanderung nach der Wende.

„Ostdeutsche sind weniger liberal als Westdeutsche.“ Professor Steffen Mau, Humboldt-Universität Berlin

Diese Abwanderung hat übrigens auch dadurch soziale Probleme mit sich gebracht, dass die Kinder und die Enkel oft sehr weit weg wohnen, ganz anders als früher in der DDR. Immerhin: Dieser Trend ist gestoppt, schon seit 2017 gibt es netto eine Zuwanderung in den Osten.

Wenn Sie einen Wunsch für die nächsten 30 Jahre frei hätten: Was sollte man tun, um die Einheit weiter voranzubringen?

Einen hoffentlich realistischen Wunsch: Wir sollten massiv in die ostdeutschen Hochschulen und Fachhochschulen investieren – und außerdem dafür sorgen, dass sie viel stärker als bisher mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Und ein Wunschtraum: Man müsste Zentralen von Großunternehmen im Osten ansiedeln, mit entsprechend positiven Folgen für die regionale Dynamik. Auch so gesehen ist die geplante Tesla-Fabrik in Brandenburg außergewöhnlich.