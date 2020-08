Wegbegleiter durch den digitalen Wandel

Als Entdecker und Wegbereiter für Innovation und Technologie auf den Feldern Strategie, Design, digitale Daten und Technologie sieht sich Boldly Go Industries in Frankfurt. „Wir begleiten Unternehmen jeder Größe als Innovations- und Technologieberatung bei ihrer Veränderung durch den digitalen Wandel, von der Idee bis zur Realisierung von digitalen Innovationen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Andreas Jamm. 2015 transformierte er sein Software-Entwicklungsunternehmen aufgrund veränderter Markt- und Kundenanforderungen hin zur Innovations- und Technologieberatung Boldly Go Industries. Gemeinsam mit den Kunden geht man seitdem neue Wege in der digitalen Geschäftswelt und schafft digitale Anwendungen und Dienste für die Zukunft. Das Expertenteam aus Strategen, Designern, Data Scientists und Technologie-Beratern hilft und begleitet seit 2001 mittelständische Unternehmen und Konzerne in den Bereichen digitale Transformation, Internet of Things und Industrie 4.0. In mehr als 600 erfolgreich umgesetzten Projekten half Boldly Go über 350 Unternehmen, effizienter und profitabler zu arbeiten und zu produzieren. Jamm: „In Anlehnung an die Science-Fiction-Serie ‚Star Trek‘ wollen wir wie die Crew des Raumschiffs Enterprise für und mit den Kunden auf Entdeckungsreise gehen und in Welten vordringen, in denen bis dato noch niemand war – und das sind in unserem Fall die neuen digitalen (Geschäfts-)Welten.“

Daten so sicher wie Gold verwahren

Eine sichere Nutzung von Daten zwischen einzelnen Cloud-Diensten ermöglicht DARZ, das Darmstädter Rechenzen­trum. Das IT-Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel, insbesondere, wenn es um das Verarbeiten der ungeheuren Datenmengen geht, die infolge des technologischen Fortschritts anfallen. Herzstück des Unternehmens ist das eigene Rechenzentrum. „Hier sind die vertraulichen Daten so sicher verwahrt wie Gold“, betont Vetriebsleiter Jevgenij Peyss. Schließlich befindet es sich im ehemaligen Tresorgebäude der Hessischen Landesbank. Bis 2005 lagerten dort die Geld- und Goldreserven des Landes Hessen. 2009 erwarb der Investor Sergey Mirochnik das Gebäude und baute es mit Partnern, wie DVT Consulting und IBM, zu einem der sichersten Green-IT-­Rechenzentren Deutschlands aus. DARZ ist zertifiziert und erfüllt als Provider die höchsten Anforderungen an die Gebäude- und Datensicherheit. Hinsichtlich Datenschutz unterliegt es dem deutschen Gesetz. Peyss: „Wir haben erkannt, dass die eigenen Daten einem Unternehmen durchgehend zur Verfügung stehen müssen, deshalb gewährleisten wir unseren Kunden und Partnern einen unterbrechungsfreien und sicheren Zugang zu ihren Daten.“

Schneller Zugang zu neuen Geschäftsmodellen

Die WeAreGroup treibt die digitale Transformation führender Unternehmen und innovativer Start-ups voran. Zu diesem Zweck bietet sie fundierte Beratung und Softwareentwicklung rund um zukunftsweisende Technologien – von Cloud Engineering, der Entwicklung von künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Entscheidungen, innovativen Internet-of-Things-Lösungen für die Industrie 4.0 bis zur Realisierung von Blockchain-Technologien zur nahtlosen Verfolgung von Vorgängen. Unternehmen, die ihre individuellen Prozesse digitalisieren und dabei abteilungsübergreifende IT-Anwendungen einsetzen möchten, finden auf dem Markt aktuell nur schwer bezahlbare Lösungen. Dies grundlegend zu verändern und die digitale Transformation sowie die einhergehende Softwareentwicklung kundenfreundlicher, effizienter und preiswerter zu gestalten, ist die Vision des Gründers Toni Barthel. Außer auf umfassende Technologiekompetenz und starke Partnerschaften legt die ­WeAreGroup großen Wert auf Beratungs- und Kommunikationskompetenzen. Bestehend aus zwei Geschäftseinheiten unterstützt die Beratung und Softwareentwicklung (WeAreGroup) zudem ein Team von Kommunikations- und Designexperten (Ads&Friends*), die die nutzerfreundliche Gestaltung der Anwendung sicherstellen und die Inbetriebnahme neuer Systeme kommunikativ begleiten.