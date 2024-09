Wie viel Steuern nimmt der Staat ein? Und wie entwickeln sich diese Einnahmen?

Rund 389 Milliarden Euro Steuern wird die Bundesregierung im nächsten Jahr voraussichtlich verbuchen können. Die Einnahmen des Staates steigen zwar weiterhin, aber deutlich schwächer als erwartet, erklärt Martin Beznoska, Steuerexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. „Die Zeiten sind vorbei, in denen das Steueraufkommen von Rekord zu Rekord eilte wie in den 2010er Jahren. Ursache ist, dass die Wirtschaft nicht richtig in Schwung kommt.“

Wie wäre es, wenn man jetzt die Steuern erhöhen würde?

„Das wäre keine gute Idee“, so Beznoska. „Unser Land liegt bei den Abgaben aufs Einkommen in Europa ohnehin schon sehr hoch und hat mit die höchsten Unternehmensteuern der Welt.“ Die Steuerquote sei „nah am Rekordstand“. Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuereinnahmen am Bruttoinlandsprodukt ist, also an der Wertschöpfung. Im letzten Jahr waren es 23,2 Prozent. Addiere man da noch die Beiträge für Kranken-, Renten- und Sozialversicherung hinzu, die ja außerhalb des Bundeshaushalts finanziert werden, liege die Abgabenquote bei fast 41 Prozent. „Da gibt es wenig Spielraum für weitere Belastungen!“