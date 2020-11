Frankfurt. Die Restaurants sind zu, der Urlaub ist abgesagt. Und eine Shopping-Tour durch Geschäfte? Die hat auch schon mal mehr Spaß gemacht. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen schlagen voll auf die Stimmung und Konsummöglichkeiten der Verbraucher in Deutschland durch. Die Menschen bleiben häufiger daheim, geben weniger Geld aus – und parken dafür mehr davon auf ihren Sparkonten.

Die aktuellen Bedingungen laden die Verbraucher nicht zum Geldausgeben ein

Nach einer Studie der DZ Bank in Frankfurt dürfte in Deutschland die Sparquote, also der Anteil des verfügbaren Einkommens, den die privaten Haushalte zurücklegen, in diesem Jahr auf rund 16 Prozent ansteigen. Die Quote läge damit um etwa die Hälfte höher als im langjährigen Mittel. „Die Rahmenbedingungen in diesem Jahr sind natürlich alles andere als konsumfreundlich“, erklärt Michael Stappel, Ökonom der DZ Bank und Autor der Studie.

Besonders die Monate von April bis Juni haben Spuren hinterlassen. Die privaten Konsumausgaben brachen in Deutschland im zweiten Quartal 2020 um knapp 12 Prozent ein, so die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Die Sparquote stieg spiegelbildlich auf saisonbereinigt rund 21 Prozent. Das ist der mit großem Abstand höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Die Zurückhaltung der Verbraucher lag zum einen an den strikten Lockdown-Maßnahmen und Reisebeschränkungen während der ersten Corona-Welle. Darunter zu leiden hatten im Inland vor allem Hotels und Gaststätten, aber auch der Einzelhandel – abgesehen vom Umsatz mit Lebensmitteln. Auch Urlaubsreisen ins Ausland mussten häufig storniert werden.