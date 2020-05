Stuttgart. Dieser Patient ist ein komplizierter Fall. Baden-Württembergs Metall- und Elektro-Industrie (M+E), Motor für den Wohlstand, Quelle von Innovationen, Lieferant weltweit gefragter Exportgüter: Diese sonst so pulsierende Schlüsselbranche ist durch die Corona-Pandemie stark geschwächt.

Nach einer ganz aktuellen Umfrage von Anfang Mai müssen hier 52 Prozent der M+E-Unternehmen starke oder sogar sehr starke Einschränkungen in ihrer Produktion verkraften. Die meisten betroffenen Betriebe (87 Prozent) gaben als Grund für die Einschränkungen an: fehlende Nachfrage! An der Erhebung haben sich 299 Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbands Südwestmetall beteiligt.

Schon zwei Drittel der Betriebe sind in Kurzarbeit Die Produktionseinschränkungen rühren aber auch daher, dass in den Werken Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz getroffen werden müssen (22 Prozent), Teile oder Material fehlen (21 Prozent) und Arbeitskräfte ausfallen (18 Prozent), zum Beispiel, weil Mitarbeiter keine Kinderbetreuung haben. Im Schnitt rechnen die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie Baden-Württembergs fürs Jahr 2020 mit Umsatzeinbußen von 22 Prozent. Fürs Gesamtjahr 2020 rechnen die Betriebe mit Umsatzrückgängen in Höhe von durchschnittlich 22 Prozent. Kurzarbeit nutzten Anfang Mai bereits 64 Prozent der Unternehmen, 17 Prozent planten zudem, dies zu tun. Nur in einer von fünf Firmen ist Kurzarbeit kein Thema.