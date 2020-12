München. Das Klima retten und die gesetzten Klimaziele erreichen – diese globale Aufgabe gelingt nur, wenn wir innovative Technologien einsetzen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Klima 2030. Nachhaltige Innovationen“ des Forschungsinstituts Prognos und weiterer Gutachter. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) hat die Untersuchung in Auftrag gegeben.

Was die Erkenntnisse konkret für den Freistaat und die Wirtschaft bedeuten und wie der Standort mit innovativen Technologien für den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen kann, das hat der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft unter die Lupe genommen. Das Gremium aus Fachleuten von Wissenschaft, Wirtschaft und bayerischer Staatsregierung hat in Handlungsempfehlungen zusammengefasst, was da zu tun ist. Mehr als 900 Zuhörer verfolgten den digitalen Kongress sowie die virtuelle Ausstellung von Firmen, die an technischen Lösungen für den Klimaschutz tüfteln.

Klar ist: Der Klimaschutz ist eine wahre Mammutaufgabe, die uns Menschen in den kommenden Jahrzehnten begleiten wird. Fast alle Regionen der Erde spüren bereits heute die Auswirkungen von Klimaveränderungen, etwa durch größere Hitzeperioden, längere Trockenheitsphasen oder extreme Wetterschwankungen.

Deutschlands Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen beträgt nur 2 Prozent

Der Schutz unseres Lebensraums geht uns also alle etwas an! Allerdings sind die individuellen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Alfred Gaffal, Vorsitzender des Zukunftsrats und Ehrenpräsident der vbw, erklärte: „Der Beitrag Deutschlands an den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei 2 Prozent. Etwa ein Zehntel davon entfällt auf Bayern.“ Schon anhand dieser beiden Zahlen werde deutlich: „Klimaschutz ist eine globale Aufgabe.“

Dennoch kann der Freistaat einen wichtigen Beitrag leisten – und zwar, indem er zeigt, dass erfolgreiches Wirtschaften und wirksamer Klimaschutz sich nicht widersprechen! „Unsere Unternehmen haben eine technologische Vorbildrolle“, führte Gaffal weiter aus. „Wer die besten Technologien, Produkte und Schlüsselkompetenzen zur Treibhausgasreduktion anbietet, leistet einen wirkungsvollen Beitrag zum internationalen Klimaschutz und wird außerdem neue Export- und Wachstumsfelder erschließen.“ So könne Bayern auf weltweiter Ebene dazu beitragen, ein Mehrfaches der eigenen Emissionen einzusparen.

Das Gute daran ist: Viele dieser innovativen Technologien, mit denen dies gelingen kann, gibt es in den heimischen Betrieben bereits. Der Zukunftsrat hat insgesamt 28 Technologien für Klimaschutz identifiziert, die für Bayern besonders interessant sind. Die Experten glichen ab, wie gut der Freistaat im weltweiten Vergleich dasteht. Dazu warfen sie einen Blick auf die Patente, die Bayerns Unternehmen auf diesen Feldern angemeldet haben. „In einigen Leuchtturmtechnologien ist die bayerische Wirtschaft bereits stark aufgestellt“, so Gaffal. Dazu zählen der 3-D-Druck, vernetzte Fertigung, intelligente Stromnetze oder die Produktion von Wasserstoff. „Unsere Unternehmen halten im 3-D-Druck immerhin 6,4 Prozent aller Weltklassepatente und in der vernetzten Fabrikation 4,3 Prozent!“

Diese Innovationskraft sorgt am Standort nicht zuletzt für Wohlstand und Arbeitsplätze. In einem Modell haben die Gutachter errechnet, wie die „Klima-Innovationsbranche“ aufgestellt ist: Sie kommt in Bayern auf einen Wertschöpfungsbeitrag von 17,4 Milliarden Euro und beschäftigt rund 129.000 Menschen. „Damit wäre sie die drittgrößte Industriebranche hinter Maschinenbau und Auto-Industrie.“

Bei Innovationen mutig und risikobereit vorangehen

Zu dieser „Branche“ zählen sowohl Traditionsfirmen mit langer Markterfahrung als auch junge Start-ups. Welche cleveren Ideen sie haben, präsentierten gut 30 Aussteller beim Kongress. Die Lösungen sind extrem vielfältig. Sie helfen, die unterschiedlichsten technologischen Probleme klimafreundlich zu lösen und gleichzeitig unsere Grundbedürfnisse mit weniger Ressourcen zu stillen. Beispiel Wasser: Mit der solarbetriebenen Wasserentsalzungsanlage des Nürnberger Start-ups „Grino Water Solutions“ können Menschen auch in wüstenähnlichen Erdregionen sauberes Trinkwasser gewinnen und nutzen.

Professor Wolfgang A. Herrmann, Präsident Emeritus der Technischen Universität München und gemeinsam mit Alfred Gaffal Vorsitzender des Zukunftsrats, sagt etwa: „Wir adressieren so unterschiedliche Technologien wie jene der Mobilität und der Landnutzung – beide Sektoren bergen erstrangige klimapolitische Faktoren.“ Er riet: „Mutig und risikobereit vorauszugehen, junge und alte Kreativkräfte zu begeistern: Nur so halten wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft in Schwung!“