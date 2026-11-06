So fördert Sonnenschutzexperte Warema die Gesundheit der Mitarbeitenden

Auf Unternehmensseite liegt das Gesundheitsmanagement neben weiteren klassischen Personalthemen in den Händen von HR-Business-Partner Marco Ditterich. Seit vielen Jahren kümmert er sich um Angebote rund um Fitness und Wohlbefinden. „Wir stellen uns jetzt aber ganz neu auf“, sagt er. Denn nach der Unterbrechung in der Coronapandemie sei die Gelegenheit günstig, das Gesundheitsmanagement neu auszurichten. „Früher haben wir auf viele Einzelangebote gesetzt, mal ein Herz-Kreislauf-Kurs, mal Entspannungsangebote oder Ernährungstipps. Jetzt steigen wir in ein langfristiges, strukturiertes Programm ein, das viele Maßnahmen verzahnt.“

Für die große Auftaktveranstaltung mit Magdalena Neuner durften sich Mitarbeitende um einen der 120 Plätze bewerben – „aus Kapazitätsgründen konnten natürlich nicht alle der inzwischen rund 2.500 am Standort Beschäftigten teilnehmen“, sagt Ditterich. Die Teilnehmenden freuten sich über Tipps, wie man mit kleinen Schritten mehr Bewegung in den Alltag bringt, Familie und Freunde zum Mitmachen motiviert und auch am Schreibtisch das Aufstehen zwischendurch nicht vergisst.

„Wir haben wieder mehr Leute für Bewegung sensibilisiert“ Marco Ditterich, HR-Business Partner und bei Warema zuständig für Gesundheitsmanagement

Der Herbst steht nun ganz im Zeichen des individuellen Lifestyle-Coachings. In persönlichen 30-minütigen Beratungsgesprächen bekommen Mitarbeitende Tipps zu Ernährung und Bewegung. „Das läuft richtig gut, die Termine sind fast ausgebucht“, freut sich Ditterich. Er plant derweil schon voraus, legt mit der AOK den Schwerpunkt für das kommende Frühjahr fest.

Breites Angebot zahlt auf das Image als guter Arbeitgeber ein

„Wir wollen erneut etwas mit Bewegung machen“, verrät er. Nordic-Walking-Kurse kann er sich vorstellen, auch Lauftreffs ins Leben zu rufen. Er hat keine Sorge, dass sich dafür nicht genügend Freiwillige finden: „Bei Warema engagieren sich viele Kolleginnen und Kollegen.“ So haben auch in der Vergangenheit Mitarbeitende für andere Yogakurse gegeben oder Ähnliches. Dafür hat das Unternehmen einen extra Kursraum eingerichtet, ebenso einen „Raum der Stille“ etwa für Meditationen und Entspannung.

Der stärkere Fokus, der nun auf Bewegung liegt, trägt Früchte, so Ditterich: „Wir haben wieder mehr Leute dafür sensibilisiert.“ Das Angebot stärkt nicht nur die Gesundheit, es zahlt auch auf das Image als Arbeitgeber ein. Netter Nebeneffekt.