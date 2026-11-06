So fördert Sonnenschutzexperte Warema die Gesundheit der Mitarbeitenden
Ein verzahntes Programm statt einzelner Maßnahmen: Sonnenschutzexperte Warema hat sein Gesundheitsmanagement neu aufgesetzt. Die Zeit war günstig, da durch die Corona-Pandemie traditionelle Angebote eingeschlafen waren.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Warema startet mit der AOK die Gesundheitsinitiative „#EinfachMehrBewegen“, die über zwei Jahre ein verzahntes, langfristiges Programm statt einzelner Maßnahmen bietet.
- Nach einem Auftakt mit der ehemaligen Biathletin Magdalena Neuner im Frühsommer erhalten im Herbst Mitarbeitende in 30-minütigen Gesprächen individuelle Tipps zu Ernährung und Bewegung.
- Das Programm sensibilisiert mehr Beschäftigte für Bewegung und stärkt zugleich das Image des Unternehmens als guter Arbeitgeber.
Für die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner war Höchstleistungssport jahrelang Alltag. Doch für ein gesundes Leben mit Bewegung gehe es nicht um diese Extreme: „Bewegung hilft mir, Körper und Kopf in Balance zu halten und mit Stress umzugehen“, sagt sie. „Es geht darum, im Alltag einen guten Mittelweg zu finden.“
Mit diesen Worten ermunterte die Olympiasiegerin zum Auftakt einer neuen Gesundheitsinitiative beim Sonnenschutzexperten Warema die Mitarbeitenden, Bewegung in ihren Alltag einzubauen, um langfristig gesund zu bleiben. Sie zeigte auch gleich, welche Übungen helfen, um zum Beispiel Verspannungen zu lösen, den Rücken zu trainieren oder langes Sitzen auszugleichen.
Verzahntes Programm statt Einzelmaßnahmen
Der Besuch der ehemaligen Profisportlerin war für Warema der Startschuss für ein neues Angebot im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Unter dem Motto „#EinfachMehrBewegen“ finden zunächst in den kommenden zwei Jahren verschiedene Aktionen für die Mitarbeitenden statt, in enger Zusammenarbeit mit dem Versicherer AOK.
Auf Unternehmensseite liegt das Gesundheitsmanagement neben weiteren klassischen Personalthemen in den Händen von HR-Business-Partner Marco Ditterich. Seit vielen Jahren kümmert er sich um Angebote rund um Fitness und Wohlbefinden. „Wir stellen uns jetzt aber ganz neu auf“, sagt er. Denn nach der Unterbrechung in der Coronapandemie sei die Gelegenheit günstig, das Gesundheitsmanagement neu auszurichten. „Früher haben wir auf viele Einzelangebote gesetzt, mal ein Herz-Kreislauf-Kurs, mal Entspannungsangebote oder Ernährungstipps. Jetzt steigen wir in ein langfristiges, strukturiertes Programm ein, das viele Maßnahmen verzahnt.“
Für die große Auftaktveranstaltung mit Magdalena Neuner durften sich Mitarbeitende um einen der 120 Plätze bewerben – „aus Kapazitätsgründen konnten natürlich nicht alle der inzwischen rund 2.500 am Standort Beschäftigten teilnehmen“, sagt Ditterich. Die Teilnehmenden freuten sich über Tipps, wie man mit kleinen Schritten mehr Bewegung in den Alltag bringt, Familie und Freunde zum Mitmachen motiviert und auch am Schreibtisch das Aufstehen zwischendurch nicht vergisst.
„Wir haben wieder mehr Leute für Bewegung sensibilisiert“
Marco Ditterich, HR-Business Partner und bei Warema zuständig für Gesundheitsmanagement
Der Herbst steht nun ganz im Zeichen des individuellen Lifestyle-Coachings. In persönlichen 30-minütigen Beratungsgesprächen bekommen Mitarbeitende Tipps zu Ernährung und Bewegung. „Das läuft richtig gut, die Termine sind fast ausgebucht“, freut sich Ditterich. Er plant derweil schon voraus, legt mit der AOK den Schwerpunkt für das kommende Frühjahr fest.
Breites Angebot zahlt auf das Image als guter Arbeitgeber ein
„Wir wollen erneut etwas mit Bewegung machen“, verrät er. Nordic-Walking-Kurse kann er sich vorstellen, auch Lauftreffs ins Leben zu rufen. Er hat keine Sorge, dass sich dafür nicht genügend Freiwillige finden: „Bei Warema engagieren sich viele Kolleginnen und Kollegen.“ So haben auch in der Vergangenheit Mitarbeitende für andere Yogakurse gegeben oder Ähnliches. Dafür hat das Unternehmen einen extra Kursraum eingerichtet, ebenso einen „Raum der Stille“ etwa für Meditationen und Entspannung.
Der stärkere Fokus, der nun auf Bewegung liegt, trägt Früchte, so Ditterich: „Wir haben wieder mehr Leute dafür sensibilisiert.“ Das Angebot stärkt nicht nur die Gesundheit, es zahlt auch auf das Image als Arbeitgeber ein. Netter Nebeneffekt.
Gesundheit im Betrieb: Luft nach oben – doch es lohnt sich
Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Das hat zur Folge, dass sie auch länger arbeiten müssen – und das möglichst ohne gesundheitliche Beschwerden. Firmen bieten daher Gesundheitsmanagement. Doch was gemacht wird, ist nicht einheitlich verteilt. Einen Blick in die Realität liefern die Techniker Krankenkasse und das Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung. Sie haben 2025 über 1.500 Unternehmen befragt. Ergebnis der Studie:
- 89 Prozent kümmern sich um die Gesundheit ihrer Beschäftigten – aber nur 27 Prozent betreiben ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement.
- Beliebteste Angebote sind gesunde Führung (49 Prozent), Entspannung (43 Prozent) und digitale Programme (42 Prozent). Die gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung setzt nur gut die Hälfte um.
- Dabei lohnt sich das Engagement: Jeder investierte Euro bringt im Schnitt 2,70 Euro zurück.
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