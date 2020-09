Biberach. Gesundheits-Apps, Telemedizin, vernetzte Praxen: „Alles wird immer digitaler. Auch bei uns“, sagt Michael Schmelmer, Mitglied der Unternehmensleitung beim Pharma-Unternehmen Boehringer Ingelheim, das auch einen Standort in Biberach hat. Das Ziel: Die Gesundheit von Mensch und Tier verbessern.

Digitalisierung in der Medizin

„Wir nutzen künstliche Intelligenz, Robotik, Big Data und viele andere digitale Technologien, um damit bereits heute eine schnellere Medikamentenentwicklung sowie künftig eine verbesserte Prävention und Früherkennung von Erkrankungen zu ermöglichen“, so Schmelmer. Neue Medikamente bräuchten oft zehn Jahre von der Forschung bis zur Anwendung. Datenbanken würden helfen, schneller die richtigen Studien für die Patienten zu finden: „Die Ergebnisse werten wir in Echtzeit aus. So kommen neue Medikamente künftig früher bei den Patienten an, die sie dringend benötigen.“