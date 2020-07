Das „schwefelgelbe“ Mineral ist in reiner Form geruch- und geschmacklos. Stoffe, in denen es steckt, stinken aber – wie abgebrannte Streichhölzer oder faule Eier.

Vorkommen: In der Natur kommt Schwefel in enormen Lagerstätten vor, besonders in Texas (USA) und auf Sizilien. Zudem setzen es Vulkane beim Ausbruch in großen Mengen frei.