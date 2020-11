Dann können wir doch Strom aus Nachbarländern importieren.

Das strebt die Bundesregierung ja auch an. Vom europäischen Strommarkt soll dann Energie eingeführt werden. Zum Beispiel Ökostrom. Nur, das wird kaum funktionieren. Erzeugen die Windanlagen hierzulande wenig Strom, ist das bei den Windrädern in unseren Nachbarländern meist auch der Fall. Wir haben für das gesamte Jahr 2018 die Erzeugungsspitzen und die Tiefs bei Windstrom in Deutschland und sechs Nachbarstaaten verglichen. Ergebnis: Die treten nahezu an den gleichen Tagen auf.

Und wenn wir konventionell erzeugten Strom einführen?

Auch das wird kaum gehen. Wenn wir den höchsten Stromverbrauch haben, sind laut Statistik auch unsere Nachbarländer nahe am Höchstbedarf. Dort also wären bei einer Dunkelflaute nicht so viele Erzeugungskapazitäten frei, um unsere Lücke zu füllen. Und selbst wenn es irgendwo viele ungenutzte Kraftwerke gäbe, könnten wir deren Strom kaum nutzen.

Warum das denn nicht?

Man kann über die Grenzkuppelleitungen, die die Stromnetze von Europas Ländern verbinden, keine großen Strommengen liefern. Die Verbindungen sind eigentlich nur für Notfälle gedacht. Sie transportieren Strom über die Grenze, wenn im Nachbarstaat ein oder zwei große Kraftwerke ausfallen, und stabilisieren dort die Versorgung.

Was können wir für mehr Versorgungssicherheit tun?

Wir müssen viel mehr Speicherkapazität aufbauen, um die schwankende Überproduktion an erneuerbaren Energien aufzufangen. Wir brauchen viele Anlagen, um mit Grünstrom Wasserstoff zu erzeugen, den wir speichern und wieder verstromen können. Zudem sollten wir Wege finden, herkömmliche Kraftwerke für eine Dunkelflaute einsatzfähig zu halten. Etwa indem wir bei Kohlekraftwerken Klimagas auffangen und in der Chemie-Industrie nutzen. Strom aus importiertem Erdgas jedenfalls ist eine fragwürdige Alternative. Das bringt dem globalen Klimaschutz nichts.

