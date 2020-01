Um diese Nachteile auszugleichen und den Industriestandort Bayern zu stärken, müsse nun dringend gehandelt werden, so Brossardt: „Die Rahmenbedingungen werden von der Politik und von den Tarifparteien gesetzt. Diese müssen jetzt die richtigen Weichen stellen.“ Dabei müsse vor allem die Kostenentwicklung im Inland in den Fokus genommen werden. Schon in den vergangenen zehn Jahren seien die Löhne viel höher gestiegen als die Produktivität: In der M+E-Industrie gab es seit 2010 ein Plus von 30 Prozent bei den Entgelten; real hatte jeder 18 Prozent mehr in der Tasche. Die Produktivität liegt heute aber gerade mal um 3 Prozent höher als im Jahr 2010.

Brossardts Fazit: „Die kommende Tarifrunde muss einen neuen Kurs einschlagen.“ Und zwar mit moderaten Lohnsteigerungen, die jeder Betrieb individuell anpassen kann: „Mit einem tarifpolitischen ‚Weiter so‘ gefährden wir die Tarifbindung und letztlich die industrielle Wertschöpfung und Beschäftigung in Bayern.“