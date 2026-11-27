Seine Erfindung kommt beim Kunden an

Köhnen arbeitet beim Werkzeughersteller August Rüggeberg in Marienheide, dessen Produkte unter der Marke PFERD TOOLS verkauft werden – dort nimmt man die „Spinnereien“ der Mitarbeiter ernst. Die Schleifscheibe „CC-GRIND VIEW“ ist seit zwei Jahren im Programm. Die Scheibe, die bei der Metallbearbeitung für besseren Durchblick sorgt, ist ein Riesenverkaufserfolg.

Bei PFERD kümmert sich Köhnen aber nicht nur um eigene Ideen: Der 39-Jährige leitet die PFERD TOOLS ACADEMY. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann konzipiert und leitet Weiterbildungen sowie Produkttrainings: für die eigenen Beschäftigten sowie für Fachhändler und weitere Kunden.

Wie leicht sich ein Werkzeug handhaben lässt, wie viel Lärm und Vibrationen es verursacht, erfährt man erst, indem man es selbst in die Hand nimmt. In diesem Jahr nehmen rund 1.400 Außendienstler, Trainer, Händler und Endanwender an Präsenzveranstaltungen teil.

Ein Familienunternehmen mit Blick auf den Export

Mit Reitsport hat die Akademie übrigens nichts zu tun: Der Markenname für die Profiwerkzeuge und das blaue Pferdchen im Logo erinnern daran, dass die Firmengründer 1799 Hufraspeln fertigten. „Wir haben rund 200 technische Berater weltweit, die Kunden vor Ort betreuen und unsere Produkte erklären“, erzählt Köhnen. Das Familienunternehmen hat rund 2.100 Mitarbeiter und macht über 370 Millionen Euro Jahresumsatz, den Großteil im Export.

Von Marienheide in die Welt und zurück

„Wir haben auch sieben Akademien in den USA, Australien, China, Spanien, Italien, Brasilien und Südafrika. Die Trainer dort greifen auf das Wissen aus der Zentrale zurück und adaptieren es für den jeweiligen Markt.“ Jedes Jahr besucht Köhnen eine der lokalen Akademien. Auch die Kollegen kommen einmal jährlich nach Marienheide, um neue Produkte auszuprobieren und sich auszutauschen. „Die Welt rückt so ein Stück näher an Marienheide!“

Das Wissen ist bei der Größe des Sortiments gefragt: Rüggeberg bringt laufend neue Produkte auf den Markt und verbessert Vorhandenes. Das Unternehmen hat mittlerweile 35.000 Artikel für die Oberflächenbearbeitung, das Trennen und Zerspanen im Sortiment. „Viele davon sind rund und haben ein Loch in der Mitte: Aber meist ist nur eines ideal geeignet für eine bestimmte Anwendung.“

Ein Kaufmann, der Technik erklärt

Köhnen war jahrelang im Außendienst. „Ich habe nie Zerspaner gelernt: Wenn ich verstehe, wie ein Werkzeug funktioniert, kann es jeder andere auch!“ Während der Pandemie durfte er nicht zu den Kunden fahren. Er nutzte die Zeit, um sich zum Technischen Betriebswirt weiterzubilden. Als sein Arbeitgeber 2023 einen neuen Akademieleiter suchte, wollte die Geschäftsführung jemanden, der gut unterrichten kann, aber auch als Markenbotschafter „selbst draußen war“. Köhnen war die perfekte Besetzung. Er mag die Abwechslung und den Nervenkitzel anspruchsvoller Projekte. An seiner Arbeit schätzt er auch den Kontakt mit Menschen. Und eine Kollegin steht ihm dabei besonders nah: Seiner Frau machte er beim Betriebsfest den Heiratsantrag.