Wie spricht man als Unternehmen junge Menschen in ihrer Sprache an, ohne peinlich zu wirken? Diesen Spagat meistert die nass magnet GmbH in Hannover gerade mit Bravour. Verantwortlich dafür ist Felicitas Kirchheim. „Hey, ich bin Lissi“, sagt die 30-Jährige zur Begrüßung. Während des aktiv-Besuchs lacht sie viel, wechselt gekonnt zwischen jugendlich-lockerer und seriös-geschäftlicher Sprache. Und fällt immer mal wieder ins Englische. Ein Ton, der sympathisch wirkt – auch auf Social Media.

Seit 2023 verantwortet Kirchheim die sozialen Kanäle des Zulieferers. Hauptnutznießer davon ist die Personalabteilung. Denn die Liste der Stellenausschreibungen ist lang – nass magnet sucht Talente von der Fachkraft für Lagerlogistik bis hin zum Zerspanungsmechaniker. Die Niedersachsen produzieren elektromagnetische Ventile, die elektrische Signale in eine Öffnungs- oder Schließbewegung umwandeln. Ein Job für Spezialisten. Und die findet man heute vor allem über Social Media.

Felicitas Kirchheim ist bereits ihr halbes Leben auf Social Media aktiv. „Facebook hat mich schon mit 15 Jahren interessiert“, erzählt sie. „Aber auch Wirtschaft, Psychologie und Technik.“ Seither ist viel passiert: Nach dem Abi ging Kirchheim zuerst auf die High School in den USA. Danach machte sie eine Ausbildung zur Automobil-Kauffrau bei BMW in München. Anschließend folgte ein Studium – Business Administration. „Im Prinzip ein BWL-Studium in Englisch“, erklärt sie.

Regeln für Firmen-Kanäle: Alle Postings müssen die Werte des Unternehmens transportieren Dabei ließ sie ein Thema niemals los: Social Media. „Ich wollte wissen, wie es funktioniert und was man damit machen kann.“ Erst postete sie nur Fotos von ihrem Hund Joy. Danach erstellte sie Beiträge im Auftrag von Freunden. „Ein bisschen Werbung für deren Klamottenläden, Restaurants oder einen DJ.“ Sie habe viel ausprobiert, sagt Kirchheim. „Ich wollte lernen, auf welche Posts die Resonanz stärker ist und warum.“ Heute blicke sie viel mehr mit den Augen der Zielgruppe auf Postings, passe Sprache und Erscheinungsbild an deren Wünsche an. Die Kundschaft der nass magnet GmbH kommt traditionell aus der Fahrzeug-Industrie: Wenn etwa eine Bustür beim Öffnen zischt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Ventil aus Hannover am Werk ist. Der Familienbetrieb ist fast 100 Jahre alt und hat schon so manche Transformation erfolgreich umgesetzt. Zur Kundschaft gehört heute auch die Agratrechnik-Branche: In Melkmaschinen und Sprühanlagen für Pflanzenschutzmittel sind nass-magnet-Ventile verbaut. „Glaubwürdigkeit ist bei der Arbeit auf Social Media extrem wichtig." Felicitas Kirchheim Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Qualität sind wichtige Werte für das Familienunternehmen. Hinzu kommen ein stärker werdender Fokus auf Nachhaltigkeit und die Sorge um eine gute Work-Life-Balance der Beschäftigten. All das sind Botschaften, die Felicitas Kirchheim auch in den Firmen-Beiträgen auf Social Media transportieren muss. „Glaubwürdigkeit ist dabei extrem wichtig“, sagt sie. Anfangs habe sie mit einer Agentur die Videos produziert. „Doch das war oft zu perfekt, deshalb drehen wir jetzt alles selbst.“ Scheu vor Social Media: Anfangs trauten sich manche Mitarbeiter nicht vor die Kamera Unterstützt wird sie dabei von Content Creator Tim Fauth. Der angehende Psychologe ist Werkstudent bei nass magnet. Wenn etwa in einem Posting über den Berufsalltag eines Maschinenbedieners berichtet werden soll, entwickeln Felicitas und Tim ein Konzept und schreiben ein Storyboard. „Wir machen alles selbst“, sagt Kirchheim. „Wir drehen, schneiden, achten auf unser Corporate Design und stimmen das Posting anschließend intern mit allen Beteiligten ab.“ Und wie überzeugt man Mitarbeiter, auch ungewöhnliche Kampagnen zu unterstützen? „Das war anfangs nicht leicht, weil kaum jemand Erfahrung vor der Kamera hatte“, sagt Kirchheim. „Sie konnten sich nichts darunter vorstellen, hatten Angst, dass sie albern oder altbacken rüberkommen.“ Das ist längst vorbei. Social Media ist bei nass magnet erfolgreicher Bestandteil der Kommunikation. „Lissi“ sei Dank.

Das Unternehmen Die nass magnet GmbH aus Hannover ist ein führender Hersteller für Elektromagnet- und Ventiltechnik.

An weltweit vier Standorten arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe.

Kunden sind vor allem die Fahrzeug-Industrie, aber auch Agrar- und Medizintechnik.