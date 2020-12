„Das weckt falsche Erwartungen“, entgegnet Stefan Rössing, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands HPV in Berlin. „Der Einbruch ist bei uns nicht ganz so katastrophal. Aber auch unsere Unternehmen müssen im Schnitt einen deutlichen Umsatzrückgang verkraften – und beim Auftragseingang liegen wir branchenweit um 4,6 Prozent unter dem Vorjahr.“

Der Erlös pro Mitarbeiter ist in der Papierverarbeitung um 3,5 Prozent gesunken

Laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln betrug der Umsatz der deutschen Papierverarbeiter von Januar bis September 2020 rund 15 Milliarden Euro. Das waren knapp 800 Millionen Euro weniger als im gleichen Zeitraum 2019. Der Umsatz je Mitarbeiter sank um 3,5 Prozent.

Im Schnitt also weniger Erlöse für die Betriebe – was laut IW einerseits an einer „geringeren Absatzmenge“ liegt und zum anderen am Niedergang der Preise. „Überdies setzt sich der Trend nachlassender Produktivität weiter fort“, stellt das IW fest.

Im Krisenjahr 2020 entwickeln sich die Lohnstückkosten sogar noch schlechter als im Krisenjahr 2009

Die Tariflöhne dagegen sind weiter gestiegen, zuletzt um 2,7 Prozent – und zwar am 1. März 2020. „Verhandlungen mit Verdi über die Aussetzung dieser Erhöhung waren trotz der Krise nicht möglich“, bedauert der HPV.

Entsprechend schossen die Lohnstückkosten in den ersten drei Quartalen 2020 um 4,5 Prozent nach oben! Selbst im Krisenjahr 2009 hatte sich diese auch für Investoren wichtige Kennziffer laut IW nicht so miserabel entwickelt.