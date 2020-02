Stuttgart. Gegen Infrastrukturprojekte wie Windanlagen, Stromtrassen oder Mobilfunkmasten gibt es hierzulande jede Menge Protest. Viele Bürger wollen so etwas nicht in der näheren Umgebung. „Not in my backyard“ (zu Deutsch: „nicht in meinem Garten“) nennen Fachleute diese Haltung. Aus der Abkürzung des Satzes ist der „Nimby“ geworden. Wie verbreitet ist dieser Protestbürger? aktiv fragte Professor Frank Brettschneider, der an der Universität Hohenheim bei Stuttgart dazu forscht.

Proteste gegen neue Baugebiete oder Mobilfunk – ist das nicht egoistisch?

In jedem von uns steckt ein kleiner Nimby. Und es ist auch völlig legitim, seine Eigeninteressen zu vertreten und zu sagen: „Ich möchte in der Nähe meines Hauses keine Windanlage stehen haben. Das verschandelt den Ausblick und mindert den Grundstückswert.“ Es ist Aufgabe der Politik, die verschiedenen Einzelinteressen abzuwägen und einen Ausgleich herbeizuführen, der dem Gemeinwohl dient. Leider macht sich jedoch auch manch ein Politiker zum Nimby. Motto: Stromtrassen ja, aber bitte nicht in meinem Bundesland.