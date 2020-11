Online-Magazin zum Tabu-Thema

Bei der Herstellung des flüssigen Extrakts, das später in Form eines öligen braunen Muses in einer Gelatinekapsel steckt, kommt in Herrenberg pharmazeutische Produktionstechnik zum Einsatz, das sogenannte Phyto-Engineering: Dabei werden durch intelligente Extraktionsverfahren die aktiven Wirkstoffe konzentriert.

In Sachen Prostata-Beschwerden gibt es übrigens ein Online-Magazin namens „Gentlemänner“: „Unser Ziel ist es, Männer in der zweiten Lebenshälfte zu einem bewussten und aktiven Umgang mit der eigenen Gesundheit zu motivieren“, so Daniel Diesel, Chef von Omega Pharma Deutschland.