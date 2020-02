Mehr Zeit mit Netflix als mit anderen Sendern

Das wird man sich nicht mehr lange leisten können. Denn: Laut gleicher Studie verbringen die Deutschen nur noch rund die Hälfte ihrer gesamten Sehzeit mit klassischem Fernsehen à la ARD oder RTL. Dagegen entfällt mit durchschnittlich bereits über 10 Prozent Sehanteil schon mehr Zeit auf Netflix als auf irgendeinen TV-Sender. Noch klarer sieht es bei der Zielgruppe von 16 bis 29 Jahren aus: Fast 60 Prozent der Bildschirmzeit verbringen die Jungen mit Streaming-Diensten.

Zumindest scheint es, als hätten die hiesigen Sender mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt. So hübschen die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Mediatheken auf. Die RTL Group buttert 350 Millionen Euro in ihr Streaming-Portal TV Now. Und ProSieben-Sat.1 lässt immerhin 170 Millionen für seine Plattform Joyn springen.

Das Hollywood-Imperium schlägt jetzt zurück

Bloß: Welche Chance haben solche Angebote? Auch angesichts der neuen Spieler, die jetzt ihr Stück vom Kuchen haben wollen. Als Reaktion auf die durch Netflix ausgelösten tektonischen Verschiebungen launchte der Disney-Konzern Ende letzten Jahres mit Disney+ sein eigenes Streaming-Portal. Zuerst in den USA, Kanada und den Niederlanden. Im März soll es auch in Deutschland an den Start gehen. Auch Apple, einer der wertvollsten Konzerne der Erde, mischt jetzt auf dem Markt mit. Wer ein neues Gerät mit dem Apfellogo kauft, bekommt ein Jahr freien Zugang zu den Inhalten von AppleTV+. Ansonsten werden gerade einmal 5 Euro monatlich fällig – man darf das wohl einen Kampfpreis nennen. Und weitere Konkurrenz steht schon in den Startlöchern. Für April hat NBC Universal ein eigenes Portal angekündigt.

Altes Geschäftsmodell ist am Ende

Gerade in Gestalt der Hollywood- Riesen schlägt das Imperium jetzt zurück. Lange Jahre sahen die saturierten Studios tatenlos zu, wie Netflix ihre schöne Verwertungskette zerfetzte. Die sah in etwa so aus: Zuerst kommen frische Filme in die Kinos, dann auf DVD, später Pay TV, dann frei empfangbares Fernsehen. Von den Einnahmen: neue Filme produzieren. „Das ist vorbei“, glaubt Medienforscher Glaus Goldhammer. Seit Netflix.

Wichtigste Munition im Kampf der Portale sind dabei: Inhalte, neudeutsch Content. Und dafür geben die Portale schwindelerregende Summen aus. Nach Branchenschätzungen soll allein Netflix im vergangenen Jahr 15 Milliarden Dollar in neue Filme und Serien investiert haben. Amazon Prime Video und Apple jeweils immerhin 6 Milliarden. Erfolgsrezept, gerade bei Netflix: „Local for global.“ Lokale Stoffe wie der deutsche Serienhit „Dark“, die anschließend weltweit vermarktet werden können.

Goldene Zeiten. Für Zuschauer, die aus einem immer größer werdenden Angebot hochqualitativer Unterhaltungsstoffe wählen können. Und auch für Kreative, für Schauspieler, Produzenten, Autoren. Inzwischen jagen sich die Videoplattformen sogar gegenseitig die Macher von Erfolgsserien ab.

Der Platzhirsch ist kampferprobt

Wie geht das weiter? Welcher Anbieter setzt sich am Ende durch? Denn klar ist auch eins: Mehr als sich die Augen viereckig glotzen kann auch der treueste Serien-Fan nicht. „Das Maximum an Zeit, das Nutzer mit Video-Streaming verbringen wollen, ist erreicht“, sagt auch Mark Mulligan, Chef der Londoner Medienanalyse-Firma Midia. Bedeutet: Gewinnt ein Konkurrent Anteile am Streaming-Markt, verliert ein anderer.

Wie auch immer die Stream Wars ausgehen mögen: Dass Netflix Herausforderungen anzunehmen weiß, hat der Pionier schon vor zehn Jahren bewiesen, als seine Pläne von Ex-Warner-Boss Jeff Bewkes noch verspottet wurden. Als Reaktion darauf stattete Netflix seine Mitarbeiter mit einem ganz besonderen Accessoire aus: mit albanischen Armeemützen.