Frankfurt/Kerpen. Es ist ein gigantischer Plan! Wo heute noch Bagger Braunkohle aus der Erde holen, soll nach dem Kohleausstieg bis 2038 ein gewaltiger Speicher für Ökostrom entstehen: im „Hambacher Loch“, einem Tagebau beim rheinischen Kerpen. Auf dessen Grund sollen ein 100 Meter hoher Betonbehälter mit bis zu vier Quadratkilometer Fläche sowie Pumpturbinen errichtet werden. Sobald das Abbauloch mit Wasser gefüllt ist, lassen sich in dieser „Riesen-Batterie“ an die 400 Millionen Kilowattstunden Strom speichern – genug, um Deutschland mehrere Stunden in Gang zu halten.

Was sich wie eine wahnwitzige Idee anhört, ist ernst gemeint. Entwickelt haben den Plan der pensionierte Physik-Professor Horst Schmidt-Böcking aus Frankfurt und sein Kollege Gerhard Luther aus Saarbrücken. Die Stadt Kerpen hat die „Wasserbatterie“ in ihre Strategie für die Nachkohlezeit aufgenommen, ein Stuttgarter Ingenieurbüro tüftelt unabhängig davon an Bauplänen für das Milliarden-Vorhaben.

Riesen-Batterie in Hambach als Schlüsselprojekt für die Energiewende

„Die Riesen-Batterie kann ein Schlüsselprojekt für die Energiewende sein“, sagt Schmidt-Böcking. „Wir brauchen Speicher, mit denen wir die gewaltigen Überschussmengen von Ökostrom an wind- und sonnenreichen Tagen bunkern können.“ 100 Millionen Kilowattstunden oder mehr drücken da schon mal ins Netz. Das kann wegen fehlender Stromtrassen nach Süddeutschland so viel oft gar nicht aufnehmen. Also werden Windräder abgeschaltet.

Mit der Riesen-Batterie in Hambach ließe sich überschüssiger Grünstrom zwischenbunkern, um damit Wasserstoff für die Langzeitspeicherung zu erzeugen. Damit das Land in einer winterlichen Dunkelflaute ohne Wind und Sonne Reserven hat. „Noch hat die Energiewende hier eine Schwachstelle“, kritisiert Schmidt-Böcking. Nicht gut angesichts des ständig steigenden Ökoanteils am Strommix. Fazit: Riesige Stromspeicher braucht das Land! Und die Technik bietet da heute einige Möglichkeiten.