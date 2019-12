Alfred Aidoo: „Der Ton ist rauer geworden“

Wenn du die Deutschen verstehen willst – schau auf ihre Fußball-Fans! Gewinnt ihr Team, begegnest du fröhlichen Menschen. Verliert es, siehst du die schlecht gelaunte Kehrseite. Es wechselt halt immer. Im Fußball wie in der ganzen Gesellschaft. Gerade überwiegen die mürrischen Gesichter. Und das macht mir Sorge.

Vor fast 25 Jahren bin ich aus Ghana im Dienste der Kirche nach Deutschland gekommen. Anfangs war ich einsam, vermisste meine Familie, das Essen. Das hat sich längst geändert.

Deutschland ist jetzt meine Heimat, ich denke und fühle deutsch, nicht nur, weil ich mittlerweile deutscher Staatsbürger bin. Ich schätze die Pünktlichkeit und Ordnung hier, alles ist so verlässlich. Ich mag Bratwurst mit Sauerkraut, unter Deutschen fühle ich mich oft wohler als unter Afrikanern. Wenn ich nach Ghana fliege, dann nervt mich das Chaos dort ziemlich schnell. So deutsch bin ich geworden.

Mein Leben in Deutschland spielt auf zwei Bühnen. Unter der Woche bin ich Metallarbeiter. Seit 20 Jahren stehe ich in einem Betrieb im Sauerland an einer Schleifmaschine. Mit den Kollegen verstehe ich mich bestens, Probleme wegen meiner Hautfarbe hat es nie gegeben.

Am Wochenende bin ich Pastor, leite eine evangelische Kirchengemeinde in Neuss. Im Prinzip bewege ich mich in Blasen. Hier die vertrauten Kollegen, dort die Kirchgänger, die ja meist offen und sozial eingestellt sind. Fremdenfeindlichkeit begegnet man da eigentlich nicht.

Außerhalb der Blasen sieht das anders aus. Es gibt Ecken in der Stadt, an denen ich spüre, dass ich nicht willkommen bin. Aber ich verstecke mich nicht.

Ich finde, der Ton in Deutschland ist in den letzten Jahren rauer geworden. Manche Äußerungen rechter Politiker in den Parlamenten erschrecken mich. Ich sorge mich um meine drei Kinder. Alle sind hier geboren, alle sind Deutsche. Wenn das hier so weitergeht und sie vielleicht eines Tages hier nicht mehr leben können – wo sollen sie hin?

Um der neuen Ruppigkeit entgegenzuwirken, stelle ich mich ihr. Ich suche das Gespräch. Setze mich ein. Als Teil einer Gesellschaft, die nur funktionieren kann, wenn alle ihren Beitrag leisten.

Nuredin R.: „Ihr wollt mich hier nicht“

Nuredin R.,19, kein Schulabschluss, will nicht erkannt werden (Symbolbild). Bild: Adobe Stock

Ich weiß genau, dass ihr mich hier eigentlich nicht wollt. Das spüre ich. Und manchmal sagt man mir das ins Gesicht: „Verpiss dich, verschwinde hier, geh nach Hause.“ Aber wisst ihr, was euer Pech ist? Mein Zuhause ist hier!

Meine Eltern stammen aus Tunesien. Seit vielen Jahren leben sie hier, aber die deutsche Sprache ist immer noch nicht so ihr Ding.

Ich bin hier geboren, ich hab einen deutschen Pass, aber ich fühle mich als Tunesier. Wenn ich könnte, würde ich hier sofort abhauen, nach Tunesien. Aber da gibt es keine Arbeit, auch deshalb kamen in den letzten Jahren ja so viele von uns hierhin.

Die müssen jetzt sehen, wie sie in Deutschland überleben. Ich kenne auch viele, die Sachen machen, die nicht erlaubt sind. Und? Die müssen halt klarkommen.

Ich selbst versuche, mich da rauszuhalten. Weil ich keinen Ärger will. Meine Eltern haben einen kleinen Laden, da arbeite ich mit. Ich kassiere, fülle Sachen in die Regale, ich fahr zum Großmarkt.

Reich wird man damit sicher nicht. Es nervt mich, dass ich immer so wenig Geld habe. Und so leben wie mein Vater will ich auch nicht. Der steht den ganzen Tag in seinem Laden.

Einen Schulabschluss hab ich nicht, eine Ausbildung auch noch nicht. Ich hab mich mal beworben, als Automechaniker. Da kam aber keine Antwort. Deutsche wollen nur Deutsche, sag ich mir. Ich hab keine Chance, was soll machen?

Wenn ich freihabe, dann treffe ich mich mit Freunden. Wir hängen dann meist am Bahnhof ab. Deutsche sind da nicht dabei. Wenn Leute an uns vorbeigehen, gucken die immer auf den Boden.

Manchmal gibt es Ärger mit der Polizei oder dem Ordnungsamt. Die sagen, wir sollen uns benehmen. Aber machen können die eh nichts. Gehen wir halt, am nächsten Tag sind wir wieder da.

Für Politik interessiere ich mich nicht, die ändern ja sowieso nichts. Vielleicht geh ich irgendwann nach Amerika. Als Rapper oder so. Das stell ich mir cool vor.