Magnesium ist eines der zehn häufigsten Elemente der Erdkruste. Größter Produzent des Rohstoffs ist China (80 Prozent).

Vorkommen: Das Element ist in mehr als 60 Prozent aller Mineralien enthalten. In Form von Dolomit ist es sogar gebirgsbildend, zum Beispiel in den Dolomiten. In Pflanzen sorgen Magnesium-Komplexe für die grüne Farbe.