Dritte M+E-Tarifverhandlungsrunde Bayern

M+E Tarifrunde: Ziel Beschäftigungssicherung klar – aber keine gemeinsame Lösung in Sicht

Stand:

Ohne Ergebnis haben die Tarifparteien in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie auch die dritte Verhandlungsrunde in München vertagt. Arbeitgeber kritisieren mangelnde Kompromissbereitschaft der IG Metall.

Sieht eine leichte Annäherung zwischen den Tarifparteien in der dritten Verhandlungsrunde in Bayern: Thomas Kaeser, Tarifverhandlungsführer des bayerischen Arbeitgeberverbands vbm. Bild: aktiv/Alix Sauer

Das Wichtigste auf einen Blick:

  • Dritte M+E-Tarifrunde in München ohne Ergebnis.
  • Bei der Entgeltfrage liegen die Tarifparteien nach wie vor weit auseinander.
  • Weitere Gespräche sollen folgen, die Termine sind noch offen.

Zu keinem Ergebnis hat die dritte Verhandlung in der Tarifrunde der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) am Montag in München geführt. Die Arbeitgeber zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Positionen noch so weit auseinander liegen. Thomas Kaeser, Verhandlungsführer auf Seiten des bayerischen M+E-Arbeitgeberverbands vbm, erklärte: „Die IG Metall hat keine Kompromissbereitschaft gezeigt und beharrt weiterhin auf ihren Forderungen. Wir hätten heute gerne Fortschritte verkündet, diese waren aber mit der IG Metall nicht zu erzielen.“

„Wir hätten heute gerne Fortschritte verkündet, diese waren aber mit der IG Metall nicht zu erzielen“ 

Thomas Kaeser, Tarifverhandlungsführer des bayerischen M+E-Arbeitgeberverbands vbm

Laut Arbeitgeberseite habe die IG Metall zu keinem Punkt des Arbeitgeberangebots konstruktive Beiträge gegeben, lediglich grundsätzliche Ablehnung. „Was das für den weiteren Verhandlungsverlauf bedeutet, bleibt offen“, erklärte Kaeser.

In der vorhergehenden Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, dass die schwierige wirtschaftliche Lage vieler bayerischer Unternehmen berücksichtigt. Es umfasst eine Einmalzahlung in Höhe von 1 Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts im Juli 2027 und eine Tabellenerhöhung in Höhe von 1,3 Prozent im Juli 2028 bei einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2028. Die Einmalzahlung soll differenzierbar sein für Unternehmen in schwieriger wirtschaftlicher Situation.

Die IG Metall lehnt dieses Angebot jedoch ab. Das sei unverständlich, so die Arbeitgeberseite. Schließlich haben die Unternehmen die Beschäftigten in den letzten zehn Jahren massiv am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt – obwohl die Wirtschaft bereits seit 2019 rückläufig war. Die Lohnerhöhungen summierten sich seit 2015 auf 33 Prozent und stiegen damit doppelt so schnell wie die Produktivität mit 16,5 Prozent. Die für die internationale Wettbewerbsfähigkeit ausschlaggebenden Lohnstückkosten legten demnach um über 14 Prozent zu.

Beim zweiten Punkt – die automatischen Differenzierungen auf weitere Tarifbestandteile auszuweiten – blieben die Positionen konträr und unverrückbar. Besonders das Thema einer tariflichen Gewinnbeteiligung sehen die Arbeitgeber als nicht verhandelbar. Diese Forderung widerspreche dem Ansatz, dass der Flächentarif Mindestbedingungen abbilde, so die Arbeitgeberseite.

11.000 Arbeitsplätze sind seit Jahresbeginn 2026 in der bayerischen M+E-Industrie verloren gegangen

Quelle: vbm

Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber signalisierten weitere Gesprächsbereitschaft beim gemeinsamen Ziel, Investitionen, Innovationen, Standorte und Beschäftigung in Bayern zu sichern. Scharf kritisierten die Arbeitgeber aber auch die Streikwelle, die die IG Metall nach Ende der Friedenspflicht am 1. November begonnen hat: „Das passt nicht zur äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage“, so Kaeser. „Wenn allein in diesem Jahr bereits 11.000 Arbeitsplätze in der bayerischen M+E-Industrie verloren gegangen sind, kann die Devise nur lauten: Verhandeln statt Streiken. Wir sind dazu bereit.“

Ein Termin für die vierte Tarifverhandlung in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie wurde noch nicht bekannt gegeben. Auf der Microsite me-tarifrunde.de informiert der vbm über die Tarifrunde.

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