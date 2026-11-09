M+E Tarifrunde: Ziel Beschäftigungssicherung klar – aber keine gemeinsame Lösung in Sicht

Das Wichtigste auf einen Blick:

Dritte M+E-Tarifrunde in München ohne Ergebnis.

Bei der Entgeltfrage liegen die Tarifparteien nach wie vor weit auseinander.

Weitere Gespräche sollen folgen, die Termine sind noch offen.

Zu keinem Ergebnis hat die dritte Verhandlung in der Tarifrunde der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) am Montag in München geführt. Die Arbeitgeber zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Positionen noch so weit auseinander liegen. Thomas Kaeser, Verhandlungsführer auf Seiten des bayerischen M+E-Arbeitgeberverbands vbm, erklärte: „Die IG Metall hat keine Kompromissbereitschaft gezeigt und beharrt weiterhin auf ihren Forderungen. Wir hätten heute gerne Fortschritte verkündet, diese waren aber mit der IG Metall nicht zu erzielen.“

„Wir hätten heute gerne Fortschritte verkündet, diese waren aber mit der IG Metall nicht zu erzielen“ Thomas Kaeser, Tarifverhandlungsführer des bayerischen M+E-Arbeitgeberverbands vbm

Laut Arbeitgeberseite habe die IG Metall zu keinem Punkt des Arbeitgeberangebots konstruktive Beiträge gegeben, lediglich grundsätzliche Ablehnung. „Was das für den weiteren Verhandlungsverlauf bedeutet, bleibt offen“, erklärte Kaeser.

In der vorhergehenden Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, dass die schwierige wirtschaftliche Lage vieler bayerischer Unternehmen berücksichtigt. Es umfasst eine Einmalzahlung in Höhe von 1 Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts im Juli 2027 und eine Tabellenerhöhung in Höhe von 1,3 Prozent im Juli 2028 bei einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2028. Die Einmalzahlung soll differenzierbar sein für Unternehmen in schwieriger wirtschaftlicher Situation.

Die IG Metall lehnt dieses Angebot jedoch ab. Das sei unverständlich, so die Arbeitgeberseite. Schließlich haben die Unternehmen die Beschäftigten in den letzten zehn Jahren massiv am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt – obwohl die Wirtschaft bereits seit 2019 rückläufig war. Die Lohnerhöhungen summierten sich seit 2015 auf 33 Prozent und stiegen damit doppelt so schnell wie die Produktivität mit 16,5 Prozent. Die für die internationale Wettbewerbsfähigkeit ausschlaggebenden Lohnstückkosten legten demnach um über 14 Prozent zu.