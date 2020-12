Gemeinsam mit der Landesregierung hat NiedersachsenMetall zum Spitzentreffen von Luftfahrt- und Zulieferindustrie eingeladen. Kaum eine Branche wird so von Corona gebeutelt. Eine miserable Auftragslage und wachsende Liquiditätsengpässe prägen seit Monaten das Bild. Viele verzeichnen einen nie da gewesenen Umsatz- und Produktionseinbruch. Eine Hightech-Branche mit über 30.000 Stellen allein in Niedersachsen steht auf dem Spiel. Durch den zweiten Shutdown ist die Lage noch alarmierender geworden.

Bundesregierung gefordert, Zulieferer zu unterstützen

Wenn wir am Luftfahrtstandort Norddeutschland auch in Zukunft noch Cockpits ausrüsten wollen, dann ist die Bundesregierung gefordert, unsere mittelständischen Zulieferer gezielt zu unterstützen. So halten wir einen Luftfahrtfonds für einen denkbaren Weg, um die Eigenkapitalausstattung der Betriebe zu verbessern, und begrüßen das Sonderprogramm Luftfahrt von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann.

Diese Industrie hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass sie schwere Krisen meistern kann. Gleichwohl stellen die derzeitigen Quarantäneregelungen ein echtes Hindernis für den Selbstheilungsprozess der Luftfahrt dar und sind daher kritisch zu hinterfragen.