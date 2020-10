Ist es für die Unternehmen schwierig, die Kosten zu senken

Die Situation sieht so aus: In der Branche machen die Materialkosten rund die Hälfte der Gesamtkosten aus – die andere Hälfte der Kosten ist aber kurzfristig fix. Und für Preiserhöhungen bei den Produkten gibt es kaum Spielräume in einer Situation wie dieser. Wenn Sie nun als Unternehmer mit einem Umsatzrückgang von beispielsweise 20 Prozent konfrontiert sind, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf Ihre finanzielle Stabilität. Zwar haben viele Firmen ihre Eigenkapitalquote in den vergangenen Jahren gestärkt – doch so einen Abschwung steckt keiner leicht weg. Die staatlichen Unterstützungsprogramme und die Zurückhaltung der Tarifparteien sind gut, aber strukturelle Kostensenkungen werden wohl leider unvermeidlich sein. Kurzarbeit, Sachkostensenkung und strafferes Zahlungsmanagement reichen nicht.

"Die Innovationsführerschaft der Metall- und Elektro-Industrie ist ihre Daseinsberechtigung." Oliver Herweg, Unternehmensberatung Roland Berger

Werden auch wichtige Investitionen verschoben?

Viele Firmen sollten jetzt sicher auch mit Investitionen vorsichtig umgehen, aber: Die Innovationsführerschaft ist die Daseinsberechtigung der Branche in Deutschland! Deshalb müssen Unternehmen den Spagat hinbekommen, Kosten zu senken und trotzdem Innovationen voranzutreiben.

Was können Firmen noch tun?

Spätestens seit der Finanzkrise 2009 sind die Unternehmen sehr krisenerprobt. Kurzarbeit nutzen, Materialpreise nachverhandeln, alle diese Instrumente sind eingespielt. Über diese Maßnahmen konnten bislang die Stammbelegschaften auch weitgehend geschützt werden. Es geht eher um die Frage: Was ist darüber hinaus noch erforderlich? Auf Dauer wird sich wohl ein Stellenabbau nicht immer vermeiden lassen.

Nennen Sie uns wenigstens einen Grund zur Zuversicht?

Es gibt auch Unternehmen, die trotz der Krise Reserven haben. Sie können jetzt ihr Angebotsspektrum gezielt erweitern, etwa durch Übernahmen oder Partnerschaften. Und einige M+E-Bereiche sind zum Glück auch weniger stark betroffen, wie etwa die IT-Branche oder die Medizintechnik.