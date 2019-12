Leuna. Seit dem ersten Spatenstich am 30. Oktober gehen die Arbeiten kräftig voran: Der Industriegase-Konzern Linde baut am Chemiestandort Leuna einen zweiten Verflüssiger für Wasserstoff. 2021 soll die hochmoderne Anlage in Betrieb gehen. Sie wird – wie die dort schon arbeitende Apparatur – fünf Tonnen des energiereichen Stoffs am Tag liefern.

Beide Anlagen werden von benachbarten Wasserstoff-Produktionsanlagen über eine Rohrleitung mit dem Gas versorgt. Bei minus 253 Grad Celsius verflüssigt man den Wasserstoff und füllt ihn anschließend in spezielle Tanklaster.