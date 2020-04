Nürnberg/München/Berlin. Überstunden und Wochenend-Einsätze bei der Bundesarbeitsagentur. Mehr als 8.000 ihrer Beschäftigten, zehnmal so viele wie sonst, bearbeiten mit Hochdruck die Masse an Kurzarbeitsanzeigen aus den Unternehmen.

Der Kontrast zur aktuellen Situation der Betriebe – 718.000 hatten bis zum 20. April Kurzarbeit angemeldet – könnte größer kaum sein: Dort steht oft die Produktion still. Allein 1,2 Millionen Beschäftigte der deutschen Metall- und Elektro-Industrie waren Anfang April in Kurzarbeit, ein Anstieg um eine weitere Million wird erwartet. Dann wäre jeder Zweite in Deutschlands größter Industriebranche betroffen. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009 gab es 1,4 Millionen Kurzarbeiter – insgesamt!