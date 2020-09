Und in der Industrie? Da kommen die intelligenten Systeme Fehlern in der Produktion auf die Schliche und beschleunigen die Entwicklung neuer Produkte. KI verknüpft und sichtet dabei jede Menge Daten, lernt laufend dazu und liefert am Ende neue Erkenntnisse, die uns Menschen wiederum als Grundlage für Entscheidungen dienen.

Beispiel Luftfahrt. Hier hilft KI, die hohen Anforderungen in der Qualitätssicherung zu erfüllen. Zum Beispiel beim Prüfen von Flugzeug-Rumpfschalen. Die manuelle Auswertung von Ultraschall-Aufnahmen war bisher äußerst zeitaufwendig und anstrengend für die Mitarbeiter. Hersteller Premium Aerotec in Augsburg (weltweit 10.000 Mitarbeiter) hat ein lernendes Bild-Erkennungssystem auf Basis von KI entwickelt. Es spürt Materialfehler automatisch auf. Auch Fehler in der Herstellung von Faserverbundteilen werden mit KI vermieden.

Ein anderer Algorithmus sagt rechtzeitig Werkzeugbrüche beim Zerspanen von Titan voraus, sodass noch Zeit zum Abschalten der teuren Anlagen bleibt. Der Nutzen wurde dem Unternehmen schnell klar: Schritt für Schritt will es KI auch in Fertigung, Materialfluss und Logistik integrieren.

Diesem Beispiel folgen viele. Nach einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte sehen vier Fünftel der deutschen Firmen in künstlicher Intelligenz eine wichtige Stellschraube für ihre Wettbewerbsfähigkeit.

KI ist Schlüssel und Treiber der Digitalisierung zugleich und öffnet neue Märkte. Die Fraunhofer-Gesellschaft erwartet bis 2025 weltweit rund 37 Milliarden Euro Erträge mit KI-Technologien. Die Technik ist da, man muss sie nur noch stärker in die Breite tragen. Rund ein Viertel der Betriebe in Bayerns Metall- und Elektro-Industrie setzt maschinelles Lernen ein, ergab eine Umfrage der Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm. Bei den Weltklassepatenten im Bereich KI steht Bayern global auf Platz elf, ergab zudem die Verbandsstudie „TechCheck 2019. Erfolgsfaktor Mensch“.

Der Staat unterstützt den Wandel. Die Bundesregierung stellt bis 2025 3 Milliarden Euro bereit, um Deutschland und Europa zu einem führenden Standort für KI zu machen. Der Freistaat fördert dies mit seiner Hightech-Agenda, schuf ein Netzwerk für „Künstliche maschinelle Intelligenz“ und stärkt die Forschung mit 100 Hochschul-Professuren.

Mit Digitalisierung wachsen Umsatz und Beschäftigung

Angesichts des demografischen Wandels werden intelligente Roboter und Assistenzsysteme zunehmend wichtiger. „Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass sich der digitale Wandel von früheren Umbrüchen unterscheidet und keine Arbeit übrig bleibt“, betont die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in einem Positionspapier. Im Gegenteil: Ein internationaler Vergleich zum Einsatz von Industrierobotern zeigt, dass die Arbeitslosigkeit gerade in jenen Ländern niedriger ist, die verstärkt auf modernste Technologien setzen. Das gelte nicht nur für Roboter. In stärker digitalisierten Betrieben wachsen sowohl der Umsatz als auch die Beschäftigung kräftiger, so eine eigene Erhebung der Verbände.

