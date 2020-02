Hannover. Die Branche steckt in der Krise. Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt beschönigt da nichts: „Unsere Industrie befindet sich in einer Rezession. Die Lage ist in Teilen extrem schwierig. Sie wird von Woche zu Woche problematischer“, berichtet der Chef des Arbeitgeberverbands. Dabei bezieht er sich auf eine Umfrage unter rund 800 Mitgliedsunternehmen, die in der Gemeinschaft der Arbeitgeberverbände organisiert sind.

Der Verbandsmanager forderte die Politik auf, schnell zu handeln und unter anderem die Kurzarbeitergeldregelung aus der Wirtschaftskrise vor gut zehn Jahren wieder einzuführen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil plädiert dafür. Die Unternehmen befänden sich zudem in einem Transformationsprozess, der mit tiefen Einschnitten in den jeweiligen Betrieben verbunden sei. Deshalb seien in Berlin Entscheidungen fällig, forderte Schmidt.

Aktuell beurteilen die meisten Unternehmen ihre Lage als schlecht Im letzten Jahr seien in Deutschland 20 Prozent weniger Autos produziert worden als noch drei Jahre zuvor: statt 5,7 Millionen Fahrzeuge nur noch 4,6 Millionen. „Wir sehen deutlich: Die Automobilkrise frisst sich durch die Industrie“, sagt Schmidt. Entsprechend düster sind die Erwartungen der Branche, wobei sich die Autozulieferer, zu denen auch viele Kautschuk-Unternehmen gehören, noch einmal negativ abheben. Aktuell beurteilen 54 Prozent der befragten Firmen der niedersächsischen Metall- und Elektro-Industrie ihre Lage als schlecht (befriedigend: 31 Prozent, gut: 15). Im Maschinenbau bezeichnen 57 Prozent der Firmen ihre Lage als schlecht (befriedigend: 28 Prozent, gut: 15).