Schon über 1,5 Millionen Metaller in Kurzarbeit, Tendenz steigend

Dass noch fast alle Mitarbeiter an Bord sind, liegt vor allem an der von der Bundesagentur für Arbeit finanzierten Kurzarbeit, die sich schon in der Finanzkrise 2008/2009 bewährt hat: 60 Prozent der M+E-Betriebe machen davon derzeit schon Gebrauch, inzwischen sind über 1,5 Millionen Metaller in Kurzarbeit, fast 40 Prozent aller Mitarbeiter.

Weitere 21 Prozent der Firmen planen, die Kurzarbeit ebenfalls zu nutzen, sodass mit 420.000 weiteren M+E-Kurzarbeitern zu rechnen ist – damit wäre dann jeder zweite Beschäftigte betroffen. Zum Vergleich: In der Finanzkrise gab es als Höchststand im April 2009 „nur“ 950.000 M+E-Kurzarbeiter.

Baldige Erholung nur durch ein Konjunkturprogramm – etwa eine Autoprämie

Damit sich die Krise nicht noch weiter verschärft, braucht es Schützenhilfe von der Politik. Angesichts der fehlenden Nachfrage könne ein Konjunkturprogramm durchaus sinnvoll sein, erläutert Zander. Das könne auch eine Auto-Prämie sein. An der Kfz-Industrie hängen schließlich zahlreiche andere Branchen – etwa die Chemie, Maschinenbauer, Textilbetriebe und das Transportgewerbe.