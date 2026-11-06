KI in der Textil-Industrie: Wie Roboter Textilien sortieren und Beschäftigte unterstützen

Das Wichtigste auf einen Blick:

Das ILC in Aachen ist die weltweit erste textile Modellfabrik.

Sie dient dazu, die digitale Transformation in der Textil-Industrie anhand der aufgebauten Maschinen- und Anlagen zu demonstrieren.

Dabei werden KI-Anwendungen immer wichtiger.

Im Fokus steht ein kleiner leuchtend roter Würfel. Markus Beckmann balanciert den Winzling zwischen zwei Fingern, während Greifer eines Roboterarms um den Würfel rotieren – so als würden sie ihn beobachten und einschätzen. „Tatsächlich könnte man das so nennen“, sagt der Leiter des Innovation and Learning Center (ILC) an der ITA Solutions GmbH in Aachen. Das Center ist das weltweit erste Modell einer Textilproduktion.

KI in der Textil-Industrie: Roboter erkennen Material und Qualität

Beckmann und sein Team demonstrieren dort an realen Industriemaschinen wie digitale Transformation in der Textil-Industrie funktionieren kann – in der Fertigung und auch beim Recyceln von Textilien. Der Roboterarm ist ein Beispiel dafür. Kameras und Sensoren sammeln Daten über Farbe, Zustand, Größe und Materialzusammensetzung. Damit wird eine KI gefüttert. „Das könnten wir auch mit dem Pullover machen“, verspricht Beckmann und deutet auf ein verschlissenes Exemplar. Für ihn ist das ramponierte Teil ein textiler Rohstoffschatz, den es zu heben gilt: „Das A und O dafür ist eine möglichst genaue Sortierung von Textilien.“

„Das A und O fürs Recycling ist eine möglichst genaue Sortierung“ Markus Beckmann, Leiter des ILC

Textilrecycling: Aus alten Textilien kann wieder Garn werden

Dann lässt sich daraus wieder nutzbares Garn spinnen. Es hat zwar nicht die gleiche Qualität wie Garn aus Primärfasern. Doch Beckmann betont: „Es zählt jeder Millimeter Länge. Gemischt mit Primärfasern lassen sich in Zukunft Recyclingfasern mit immer besserer Qualität herstellen.“ Die wären etwa für Kleidung, Heimtextilien oder technische Dämmstoffe einsetzbar.

Die KI-Sortierung ist die Basis für diese Entwicklung. „Sie kann Unmengen an Daten auswerten, Sortierprozesse verbessern und so nachgelagerte Recyclinganlagen auf wechselnde Materialströme einstellen.“ Das Beispiel zeigt: Am ILC geht es darum, textile Fertigung und Recycling – zentrale Themen in der Branche – effizient und kostengünstig zu gestalten.