KI in der Textil-Industrie: Wie Roboter Textilien sortieren und Beschäftigte unterstützen
KI-Anwendungen werden die textile Fertigung und das Recycling in Zukunft effizienter und kostengünstiger machen. Wie das funktionieren kann, zeigt die textile Modellfabrik am Innovation and Learning Center (ILC) in Aachen.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Das ILC in Aachen ist die weltweit erste textile Modellfabrik.
- Sie dient dazu, die digitale Transformation in der Textil-Industrie anhand der aufgebauten Maschinen- und Anlagen zu demonstrieren.
- Dabei werden KI-Anwendungen immer wichtiger.
Im Fokus steht ein kleiner leuchtend roter Würfel. Markus Beckmann balanciert den Winzling zwischen zwei Fingern, während Greifer eines Roboterarms um den Würfel rotieren – so als würden sie ihn beobachten und einschätzen. „Tatsächlich könnte man das so nennen“, sagt der Leiter des Innovation and Learning Center (ILC) an der ITA Solutions GmbH in Aachen. Das Center ist das weltweit erste Modell einer Textilproduktion.
KI in der Textil-Industrie: Roboter erkennen Material und Qualität
Beckmann und sein Team demonstrieren dort an realen Industriemaschinen wie digitale Transformation in der Textil-Industrie funktionieren kann – in der Fertigung und auch beim Recyceln von Textilien. Der Roboterarm ist ein Beispiel dafür. Kameras und Sensoren sammeln Daten über Farbe, Zustand, Größe und Materialzusammensetzung. Damit wird eine KI gefüttert. „Das könnten wir auch mit dem Pullover machen“, verspricht Beckmann und deutet auf ein verschlissenes Exemplar. Für ihn ist das ramponierte Teil ein textiler Rohstoffschatz, den es zu heben gilt: „Das A und O dafür ist eine möglichst genaue Sortierung von Textilien.“
„Das A und O fürs Recycling ist eine möglichst genaue Sortierung“
Markus Beckmann, Leiter des ILC
Textilrecycling: Aus alten Textilien kann wieder Garn werden
Dann lässt sich daraus wieder nutzbares Garn spinnen. Es hat zwar nicht die gleiche Qualität wie Garn aus Primärfasern. Doch Beckmann betont: „Es zählt jeder Millimeter Länge. Gemischt mit Primärfasern lassen sich in Zukunft Recyclingfasern mit immer besserer Qualität herstellen.“ Die wären etwa für Kleidung, Heimtextilien oder technische Dämmstoffe einsetzbar.
Die KI-Sortierung ist die Basis für diese Entwicklung. „Sie kann Unmengen an Daten auswerten, Sortierprozesse verbessern und so nachgelagerte Recyclinganlagen auf wechselnde Materialströme einstellen.“ Das Beispiel zeigt: Am ILC geht es darum, textile Fertigung und Recycling – zentrale Themen in der Branche – effizient und kostengünstig zu gestalten.
„In den Unternehmen sind die Grundlagen dafür gelegt“, so Beckmann. Maschinen sind mit Vibrations- und Temperatursensoren ausgestattet. Deren Daten kann eine KI nutzen, um den Zustand einer Anlage zu überwachen. Und in der Qualitätskontrolle arbeiten Kameras wie die des Roboterarms, um Daten über Fehler auszuwerten und die KI zu trainieren. So lassen sich in Zukunft Maschinenlaufzeiten und Materialflüsse optimieren, Stillstände reduzieren und die Qualität stetig verbessern.
Um solch große Datenmengen zu erfassen und zusammenzuführen, braucht es eine Struktur. „Jedes Unternehmen muss klären, zu welchem Zweck und wie die erfassten Daten verwendet werden sollen“, erklärt Beckmann.
KI kann Beschäftigte bei der Arbeit unterstützen
Funktioniert das, kann KI die Grundlage für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Mensch und Technik sein. Das demonstriert Franziska Eckold an der Nähstation. Per RFID-Chip loggt sich die Projektmanagerin im Arbeitsplatz ein. Ein potenzieller Beschäftigter bekäme hier auf einem Tablet die Arbeitsschritte für das Nähen Schritt für Schritt angezeigt. Danach hilft ihm das System, Zubehör wie Knöpfe oder Reißverschlüsse zu finden.
Zuletzt wertet eine Kamera seine Handbewegungen mit KI aus und führt ihn durch den Ablauf. „Das System kann Neulinge an die Arbeitsschritte heranführen“, sagt Beckmann.
KI im Betrieb: Mit einem überschaubaren Projekt starten
Solche Beispiele zeigen, was in der Textilfertigung möglich ist. „Letztendlich müssen die Unternehmen entscheiden, wie sie KI nutzen“, sagt Beckmann.
Er rät dazu, eine Roadmap zu erstellen. Zunächst gilt es, Prozesse und Potenziale zu analysieren. Dann werden die dazugehörenden Daten katalogisiert und standardisiert, um festzulegen, welche Verbesserungen mit KI verwirklicht werden sollen. „Und dann sollte man ein überschaubares Projekt in Angriff nehmen, in das die Beschäftigten von Anfang an eingebunden sind“, sagt der Leiter des ILC.
KI-Erkennung im Textilrecycling
Seit Anfang 2025 müssen EU-Staaten Alttextilien getrennt sammeln. Mit der überarbeiteten EU-Abfallrahmenrichtlinie wurden auch gemeinsame Regeln zur Herstellerverantwortung eingeführt. Hersteller von Textilien und Schuhen sollen sich künftig an den Kosten für Sammlung und Behandlung beteiligen. Die Beiträge sollen Wiederverwendung, Sortierung und Recycling finanzieren. Für die Branche steigen damit die Anforderungen an verlässliche Sammel- und Sortiersysteme. Gerade dort kann KI-gestützte Erkennung helfen, Materialarten schneller zu unterscheiden.
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