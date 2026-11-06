KI am Arbeitsplatz: Warum die Erfahrung der Beschäftigten immer noch zählt

Das Wichtigste auf einen Blick:

Im Projekt WIRKsam haben Unternehmen über fünf Jahre KI-Anwendungen für den betrieblichen Einsatz entwickelt.

Besonders bei der Fehlerbehebung und Qualitätskontrolle kann KI ihre Stärken ausspielen.

Dennoch bleibt das langjährige Wissen der Beschäftigten ein wichtiger Faktor in der betrieblichen Praxis.

Die Initiative Kompetenzzentrum WIRKsam hat von 2021 bis 2026 elf Unternehmen dabei begleitet, KI-Anwendungen zu entwickeln. aktiv sprach mit Projektleiterin Eva Hanau vom Fachbereich Unternehmensexzellenz und Transformation am ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft – darüber, wo KI im Betrieb eingesetzt werden kann und wie sich Beschäftigte darauf einstellen können.

Frau Hanau, wo kann KI am Arbeitsplatz Beschäftigte entlasten?

Nehmen wir den Fall der Fehlersuche. Wenn ein Prozess nicht rund läuft, kostet das Zeit und Material. Das frustriert. KI kann dabei helfen. Sie wertet Daten aus, etwa zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialbeschaffenheit, und erkennt darin Muster. Daraus kann sie Hinweise ableiten, wie die Anlage eingestellt werden sollte, oder bei der Fehlerbehebung helfen. Das funktioniert nicht per Knopfdruck. Es müssen passende Daten erfasst und zusammengeführt werden. In vielen Betrieben ist das gerade noch eine große Herausforderung.

Nicht nur für die Unternehmen, auch für die Beschäftigen.

Natürlich, aber dass sich ihre Arbeit verändert, ist für viele Mitarbeitende in der Textil-Industrie nichts Neues: Früher stand ein Weber an der Maschine. Heute überwacht ein Anlagenführer oder eine Anlagenführerin gleich mehrere Maschinen von der Steuerwarte aus. Digitale Technik begleitet diesen Wandel seit Jahrzehnten. KI kann ihn fortsetzen. Handgriffe werden weniger, der Umgang mit der Technik wird wichtiger. Trotzdem bleibt die Erfahrung der Beschäftigten gefragt, insbesondere dann, wenn eine Anlage nicht wie erwartet läuft.