KI am Arbeitsplatz: Warum die Erfahrung der Beschäftigten immer noch zählt
In dem Projekt Kompetenzzentrum WIRKsam haben Textil-Unternehmen KI-Strategien für ihren Betriebsalltag entwickelt. aktiv sprach mit Projektleiterin Eva Hanau, wie Betriebe KI einsetzen können und was die Beschäftigten davon haben.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Im Projekt WIRKsam haben Unternehmen über fünf Jahre KI-Anwendungen für den betrieblichen Einsatz entwickelt.
- Besonders bei der Fehlerbehebung und Qualitätskontrolle kann KI ihre Stärken ausspielen.
- Dennoch bleibt das langjährige Wissen der Beschäftigten ein wichtiger Faktor in der betrieblichen Praxis.
Die Initiative Kompetenzzentrum WIRKsam hat von 2021 bis 2026 elf Unternehmen dabei begleitet, KI-Anwendungen zu entwickeln. aktiv sprach mit Projektleiterin Eva Hanau vom Fachbereich Unternehmensexzellenz und Transformation am ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft – darüber, wo KI im Betrieb eingesetzt werden kann und wie sich Beschäftigte darauf einstellen können.
Frau Hanau, wo kann KI am Arbeitsplatz Beschäftigte entlasten?
Nehmen wir den Fall der Fehlersuche. Wenn ein Prozess nicht rund läuft, kostet das Zeit und Material. Das frustriert. KI kann dabei helfen. Sie wertet Daten aus, etwa zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialbeschaffenheit, und erkennt darin Muster. Daraus kann sie Hinweise ableiten, wie die Anlage eingestellt werden sollte, oder bei der Fehlerbehebung helfen. Das funktioniert nicht per Knopfdruck. Es müssen passende Daten erfasst und zusammengeführt werden. In vielen Betrieben ist das gerade noch eine große Herausforderung.
Nicht nur für die Unternehmen, auch für die Beschäftigen.
Natürlich, aber dass sich ihre Arbeit verändert, ist für viele Mitarbeitende in der Textil-Industrie nichts Neues: Früher stand ein Weber an der Maschine. Heute überwacht ein Anlagenführer oder eine Anlagenführerin gleich mehrere Maschinen von der Steuerwarte aus. Digitale Technik begleitet diesen Wandel seit Jahrzehnten. KI kann ihn fortsetzen. Handgriffe werden weniger, der Umgang mit der Technik wird wichtiger. Trotzdem bleibt die Erfahrung der Beschäftigten gefragt, insbesondere dann, wenn eine Anlage nicht wie erwartet läuft.
Kann KI helfen, Erfahrungswissen zu erhalten?
Zum Teil, Erfahrungswissen ist häufig unbewusst und zeigt sich in konkreten Situationen. KI kann etwa Gespräche auswerten und zusammenfassen. So müssen Beschäftigte ihr Wissen nicht mühsam dokumentieren. Wenn Betriebe die Gespräche gut planen, können Beschäftigte ihr Wissen weitergeben. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Sie haben dann nicht das Gefühl, der neuen Technik ausgeliefert zu sein.
Wie können Unternehmen ihre Mitarbeiter bei der KI-Einführung mitnehmen?
Sie sollten erklären, warum sie KI einsetzen und was sie erreichen wollen. Wichtig ist, die Belegschaft von Anfang an einzubeziehen. Wo sehen sie im Betrieb den Nutzen? Welche Abläufe könnten verbessert werden? In den Betrieben, die wir im Projekt begleitet haben, kamen dabei oft Ideen aus der Belegschaft. Das baut Vorbehalte ab. Die Beschäftigten müssen auch verstehen, wie die Anwendung funktioniert und wo Grenzen sind. Das lernt man am besten, wenn man die Technik selbst ausprobiert.
„Wichtig ist, die Belegschaft von Anfang an einzubinden“
Eva Hanau, KI-Expertin vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa)
Was geschieht jetzt mit den Projektergebnissen?
Die beteiligten Unternehmen überlegen, wie sie die Projektergebnisse in der betrieblichen Praxis verstetigen, und wir arbeiten als „Kompetenznetzwerk WIRKsam“ weiter, um Erfahrungen und Kompetenzen weiterzugeben. Ziel: Betriebe bei der Einführung und menschengerechten Gestaltung von KI zu unterstützen.
Unternehmen sollen KI-Kompetenz fördern
Seit Anfang 2025 verpflichtet die EU-KI-Verordnung Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, Maßnahmen zu ergreifen, die die KI-Kompetenz ihrer Beschäftigten fördern. Das gilt insbesondere für Beschäftigte, die im Betrieb KI nutzen oder betreuen. Welche Schritte passen, hängt unter anderem von Vorwissen, Erfahrung, Schulung und Einsatz ab. Neuerdings müssen Unternehmen jedoch kein bestimmtes Kompetenzniveau für jede einzelne Person garantieren. Die Pflicht, KI-Kompetenz zu fördern, bleibt jedoch bestehen.
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