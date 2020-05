Aachen/Bönnigheim/Greiz/Dresden. Die Nase-Mund-Maske ist zum Symbol der Corona-Pandemie geworden. Sie gilt als einfacher textiler Schutz im Kampf gegen das Virus. Doch das ist noch lange nicht alles! Speziell entwickelte Medizintextilien helfen, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gefährliche Erreger einzudämmen.

Fasern bremsen Bakterienwachstum

Jährlich sterben laut Bundesgesundheitsministerium bis zu 15.000 Patienten nach einer Infektion mit multiresistenten Keimen während eines Klinik-Aufenthalts. Das sollen spezielle Fasern verhindern, die in OP-Kitteln, Pflegekleidung, in Bettwäsche und Wundauflagen stecken. Sie enthalten als Biozid wirkende Silber- oder Zinkpartikel, die den Erreger abtöten und sein Wachstum hemmen können. Forscher am Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung in Greiz haben es geschafft, diese Metallpartikel als Mikrokapseln in Synthetikfasern einzubetten. Der Effekt: Auch nach zahlreichen Waschgängen wirken die verkapselten Metalle weiter auf die Keime.

Bakterienabtötende Faserstruktur

Beim Projekt Baktex entwickelten Textilforscher des Instituts für Textiltechnik (ITA) an der RWTH Aachen eine besonders wirksame bakterienabtötende Faserstruktur. Sie konnten zeigen, dass damit die notwendige Biozidmenge zum Abtöten von Bakterien wesentlich geringer dosiert sein kann als bei Fasern mit einer herkömmlichen Struktur. Vorteil: Man benötigt weniger Biozide, die auch für den Menschen schädlich sein können. Diesen Effekt wollen die Aachener Wissenschaftler in Zukunft noch gezielter nutzen, um Keime effektiv abzutöten.