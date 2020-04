Stuttgart. Gekochter Schinken zum Frühstück oder Abendbrot ist beliebt. Doch woher hat er seine rosa Farbe – im Gegensatz zu Schweinebraten, der hell bis gräulich ist? „Das liegt am Pökelsalz“, erklärt Monika Gibis, Expertin für Lebensmittelphysik und Fleischwissenschaft an der Universität Hohenheim, Stuttgart.

Vor dem Garen bei rund 80 Grad Celsius legt man den Schinken in einer Pökelsalzlösung ein oder reibt ihn mit Pökelsalz ein. Das ist Kochsalz mit einem Zusatz von 0,5 Prozent Natriumnitrit. Der Vorgang dient der Haltbarkeit. Gibis: „Nitrit hemmt viele Krankheitserreger, also pathogene Keime. Und das Salz entzieht dem Fleisch Wasser. Mikroorganismen fehlt damit die Lebensgrundlage, sie werden in ihrem Wachstum gehemmt.“