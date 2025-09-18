Trotzdem investieren sie in die Zukunft, in Technik und Ausbildung, in Digitalisierung und ressourcenschonende Produktion. Damit stärken sie ihre Wettbewerbsfähigkeit und sichern Arbeitsplätze.

Für die Beschäftigten bedeutet das oft mehr Sicherheit, bessere Abläufe und neue Chancen. Für die Region heißt es: Wir bleiben. Wir entwickeln uns hier weiter.

Damit Investitionen nicht zum Risiko werden, braucht es allerdings stabile Rahmenbedingungen. Wer vorangeht, braucht nicht nur Mut, sondern auch Rückhalt – durch weniger Bürokratie, bezahlbare Energie, verlässliche Infrastruktur.

Nur so wird Deutschland wieder investitionsfreundlich und bleibt ein starker Standort. Nur so bleibt die Industrie die Basis unseres Wohlstands.