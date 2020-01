Okay, Geschmackssache. Bemerkenswert aber: Das Projekt habe nur funktioniert, weil Forscher verschiedenster Disziplinen zusammengearbeitet hätten, so die Hochschule. „Neue Ideen haben das Projekt in entscheidenden Momenten vor dem Stillstand bewahrt.“

Interdisziplinäre Zusammenarbeit: verschiedene Talente, unterschiedliche Kompetenzen, gebündelt für ein Ziel – Neues schaffen! Beweglich bleiben. Nicht unwichtig in einer Zeit, in der sich auch in der Wirtschaft Innovationszyklen verkürzen, Märkte komplexer werden.

Die Schiller-Schokolade übrigens könnte uns schon bald am Markt begegnen: Große Hersteller sind bereits interessiert.