Da lassen sich stagnierende Entgelte also mal verkraften. Wo aber Löhne kaum steigen, sind Preiserhöhungen nur schwer durchzusetzen – und auch sonst spricht aus Demarys Sicht sehr viel dafür, dass die Inflation niedrig bleibt. „Viele Unternehmen müssen Hilfskredite zurückzahlen und ihr Eigenkapital wieder stärken“, so der Ökonom, „wir werden also eine Zurückhaltung bei den Investitionen sehen.“

Private Verbraucher geben ebenfalls weniger aus. Etwa für Urlaub, Konzerte oder Fußballspiele: „Ausgefallener Freizeit-Konsum wird nicht nachgeholt“, sagt Demary. „Man ist aber auch eher vorsichtig, was den Kauf neuer Möbel oder Autos betrifft, die von der GfK gemessene Kauflaune ist auf ein historisches Tief abgestürzt. Und wo es weniger Nachfrage gibt, steigen die Preise nicht.“ Schließlich habe die Krise dem Online-Handel noch zusätzlich Schub gegeben: „Das heißt, mehr schelle Preisvergleiche – und damit mehr Wettbewerbsdruck, der Preiserhöhungen schwer macht.“

aktiv -Fazit: Es gibt derzeit gute Gründe, sich Sorgen zu machen – die Inflation gehört nicht dazu.