Stuttgart. Deutschlands Schlüsselbranche, die Metall- und Elektro-Industrie (M+E), steht unter dem Zeichen der Corona-Krise. Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, ist durch die Pandemie hierzulande im zweiten Quartal so stark eingebrochen wie nicht einmal bei der Finanzkrise 2008/2009. Doch beim Blick auf aktuelle Fakten und Zahlen zeigt sich auch: Die Unternehmen haben und nutzen neue Chancen. Sie passen Produkte und Prozesse an und tun alles, um Arbeitsplätze zu retten – denn es ist auch die Zeit der Zuversicht.

Nachdem die Aufträge der Südwest-Industrie im Lockdown-Monat April um gigantische 43 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums lagen, zeigen sich zwar Zeichen der Erholung. Doch das Auftragsminus fürs komplette erste Halbjahr beträgt im Vorjahresvergleich im Schnitt immer noch 15 Prozent.

Die Wirtschaft investiert in die Zukunft

Zur Jahresmitte haben bei einer Umfrage des Arbeitgeberverbands Südwestmetall 80,5 Prozent der Unternehmen angegeben, Kurzarbeit bereits eingeführt zu haben oder dies zu planen. Die Zahl zeigt die Dramatik der Situation – belegt aber zugleich, wie intensiv die Branche die Auftragsverluste mit diesem Instrument abzufedern versucht.

Und in Baden-Württemberg wird trotz Corona investiert: Bei der Staatsbank („L-Bank“) des Bundeslandes wurden – unabhängig von den speziellen Corona-Hilfen – im ersten Halbjahr sogar mehr Förderkredite nachgefragt als sonst, wie aktiv auf Nachfrage erfuhr. Ihr Gesamtvolumen lag um fast 7 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. „Das hat uns positiv überrascht“, so Pressesprecherin Cordula Bräuninger, „wir werten es als positives Signal dafür, dass die Unternehmen trotz der Corona-Krise in die Zukunft investieren.“

In manchen Betrieben geht es jetzt schon wieder aufwärts - hier ein paar Beispiele.

Batteriespezialist Varta schafft 1.000 neue Jobs

In Ellwangen stehen die Zeichen auf Zukunft. Rund 1.000 neue Arbeitsplätze will der Batteriehersteller Varta bis Ende 2021 in der Region schaffen. Denn das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der neuesten Generation von kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die eine noch höhere Energiedichte haben als bisher. Hier wird auch erforscht, wie sich die Varta-Technologie auf größere Batterieformate übertragen lässt – etwa für Energiespeicher oder Roboter. Auf einer Pilotlinie sollen diese neuen Batterieformate optimiert und in eine Massenproduktion überführt werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier überbrachte im Juni einen Förderbescheid – bis zu 300 Millionen Euro machen Bund und Länder bis Ende 2024 locker, um das Unternehmen zu unterstützen! Denn die Politik will, dass Deutschland über eine wettbewerbsfähige Batterieproduktion verfügt. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert zwei Großprojekte zur Batteriezellinnovation, die auf EU-Ebene realisiert werden. Varta ist Teil des ersten Projekts ebenso wie 16 weitere Unternehmen aus sieben verschiedenen EU-Ländern.

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut freut sich: „Gerade in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeit entstehen weit über die Region hinaus wertvolle Arbeitsplätze für die Zukunft. Das ist das richtige Signal zum richtigen Zeitpunkt.“