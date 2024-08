Eigenes Prüfzentrum für Stoffe und fertige Kleidungsstücke

Bugatti beschäftigt in Herford rund 240 Menschen. 40 von ihnen arbeiten in der Produktion, also in der Nähwerkstatt, in der auch Sommerfeld gelernt hat. Mit dazu gehört auch ein hauseigenes Prüfzentrum: Dort werden eingekaufte Stoffe wie auch fertige Kleidungsstücke auf Qualität und Haltbarkeit getestet. In der Werkstatt sind übrigens gerade auch die extrem dehnbaren Pikeur-Reithosen der deutschen Reit-Equipe für Olympia in Paris genäht worden. Wie es für Rebecca Sommerfeld nach ihrem zweiten Ausbildungsabschluss weitergeht, ist derzeit noch offen – bei Bugatti würde man sie natürlich gerne behalten. Wobei die junge Frau auf Dauer große Pläne hat: „Ich träume von einem eigenen Nähatelier.“

Für das kommende Ausbildungsjahr werden bei Bugatti noch junge Menschen gesucht, die wie Sommerfeld ihre Leidenschaft zum Beruf machen möchten. Jedes Jahr starten hier zwei bis drei Azubis in der Nähwerkstatt.

Übrigens: Der NEXT-Preis geht in die nächste Runde! Bis zum 4. Oktober 2024 können sich Absolventinnen und Absolventen für die Auszeichnung als beste Nachwuchskraft der Textil- und Bekleidungsindustrie Nordwestdeutschlands bewerben. Mehr Infos dazu gibt es unter textilakademie.de/wettbewerb