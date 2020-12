Berlin. Endlich ist es so weit: In den Impfzentren beginnt bald bundesweit die große Corona-Schutzkampagne. Auf den Impfstoffen lasten gewaltige Hoffnungen. Trotzdem wird es noch viele Monate dauern, bis wir alle zu einem normalen Leben zurückkehren können.

Mit einem regelrechten Kraftakt bereiten sich Industrie, Zulieferer und Logistik auf den Tag X vor – nach der Polio-Schutzimpfung gegen Kinderlähmung ab den 60er Jahren die größte Impf-Offensive der deutschen Geschichte.

Ab 2021 will Biontech in Marburg die Massenproduktion starten

Noch bis Jahresende will Biontech in Mainz und Idar-Oberstein 100 Millionen Dosen seines Impfstoffs „BNT162b2“ produzieren. Die Mainzer haben neben der US-Firma Moderna und der britischen AstraZeneca die Nase am weitesten vorn. Die Produktion von Biontech läuft laut Vorstandschef Ugur Sahin bereits „teilweise rund um die Uhr“. Ab 2021 soll die Massenproduktion in Marburg starten – 250 Millionen Dosen binnen sechs Monaten. Biontech hat dafür den Standort von Novartis übernommen.

Zudem schicken die Impfstoffriesen Sanofi und GlaxoSmithKline ihren gemeinsamen Kandidaten gegen das Virus ins Rennen. Auf dem Produktionsgelände von Sanofi in Frankfurt-Höchst startete bereits ein Test mit einer umgerüsteten Anlage zur Abfüllung, sonst wird hier Insulin produziert. Das Ziel: jährlich mehr als eine Milliarde Dosen herstellen.

Abfüllanlagen liefert beispielsweise Optima aus Schwäbisch Hall

Auch das Unternehmen Curevac rüstet sich für die Produktion von Corona-Impfstoff: Am Stammsitz in Tübingen reichen die Kapazitäten für Hunderte Millionen Einheiten im Jahr. Eine weitere Großanlage, die Milliarden von Impfstoffdosen produzieren könnte, wird von der EU gefördert und ist in Vorbereitung. Und die Anlagentechnik kommt größtenteils aus Deutschland.

Maschinen, die große Erweiterungen einer Impfstoffproduktion erlauben, baut etwa Zahoransky in Todtnau: Hier herrscht Hochbetrieb, auch wegen Großaufträgen aus den USA. Optima aus Schwäbisch Hall liefert ebenso Abfüllanlagen für Impfstoffe. Die Firma schickte bereits Ende August eine Anlage in einem der größten Frachtflugzeuge der Welt, einer Antonov An-124, nach Amerika.

Zwei bis drei Milliarden Impfstofffläschchen werden weltweit benötigt

Spritzen und Impfstofffläschchen: Sie werden in riesigen Mengen benötigt. Deshalb fahren die Firmen, die fürs Impfen die notwendigen kleinen Produkte liefern, ihre Kapazitäten hoch.

Von den sterilen Fläschchen, die bis zu 18 Impfstoff-Dosen enthalten können, werden im Kampf gegen Corona weltweit zwei bis drei Milliarden Stück benötigt. Die Produzenten sind zuversichtlich, das auch zu schaffen. So gaben die drei führenden Unternehmen der Branche, die deutschen Firmen Schott (Mainz) und Gerresheimer (Düsseldorf) sowie Stevanato (Italien) in einer gemeinsamen Erklärung eine Art Liefergarantie ab. Nach ihren Angaben kommt jede Firma auf rund 30 Prozent Marktanteil. „Wir haben erheblich in weitere Kapazitäten investiert“, sagt Schott-Vorstand Frank Heinricht.