San José. Mit einem kaputten Laserpointer fing für Ebay alles an. Im September 1995 bot Gründer Pierre Omidyar das defekte Gerät zum Kauf auf der Plattform Auctionweb an – und war selbst überrascht, dass jemand für knapp 15 Dollar zuschlug. Die Idee einer Auktions-Plattform war geboren.

Erfolgreiche Unternehmen: Paypal und Skype, Ebays einstige Töchter

Der Auftakt zu einer rasanten Erfolgsstory: Aus Auctionweb wurde Ebay, drei Jahre später war der Konzern an der Börse. „Ebay war anfangs schlichtweg konkurrenzlos, kaufen und verkaufen war für jedermann möglich und Ebay wuchs auch international unglaublich schnell“, sagt Gerrit Heinemann, Handelsexperte von der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Ebay war ein Pionier der Online-Ära und konnte von seinem besonderen Geschäftsmodell lange profitieren. Immer mehr Menschen nutzten die Plattform und die Chance, in Auktionen echte Schätze zu ergattern.