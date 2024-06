Anfang 2025 sind dann ja wieder Tarifverhandlungen. Nun war hier in Frankfurt zu hören, dass die direkte Tarifbindung der Firmen in ihrer Branche gesunken ist?

Ja, das ist leider so. Zum einen ist die Branche sehr heterogen: Es gibt bei uns große und kleine Unternehmen, stark automatisierte und solche mit viel Handarbeit. Diese Bandbreite in einen Tarifvertrag zu gießen, ist immer wieder eine Herausforderung, weil der Anteil der Arbeitskosten eben unterschiedlich hoch ist. Zum anderen haben aber die überzogenen Warnstreiks der Vergangenheit direkt zur abnehmenden Tarifbindung der Unternehmen beigetragen: Wir wissen von einigen Firmen, dass sie wegen dieser Warnstreiks noch in der Verhandlungsphase, also schon vor dem Tarifabschluss, ausgestiegen sind. Wir leben in einer Welt, in der just in time bedient wird, das gilt auch für Verpackungsmaterial: Kein Kunde hat dafür Verständnis, dass man wegen eines unnötig langen Warnsteiks nicht genug liefern kann.

Wird es bei den Tarifverhandlungen nur ums Geld gehen oder gibt es noch andere wichtige Punkte?

Das Jobfahrrad ist ein großes Thema, vor allem bei jüngeren Leuten, und es ist eine tolle Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Extra zur Verfügung zu stellen. Bisher hat die Gewerkschaft Verdi die Entgeltumwandlung für ein Jobrad allerdings abgelehnt. Dazu muss man wissen, dass ein tarifgebundenes Unternehmen das Jobrad ohne entsprechenden Tarifvertrag nicht so einfach den Beschäftigten anbieten kann. Deshalb freuen wir uns, dass die Gewerkschaft nun bei diesem Thema Entgegenkommen signalisiert hat. Denn viele unserer Beschäftigten möchten gerne ein Jobrad.