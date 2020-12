„Es muss jetzt in erster Linie darum gehen, den Unternehmen das Überleben zu ermöglichen. Das bedeutet vor allem, die Ausgaben zu senken und die ohnehin schon herausragend teuren Arbeitsstunden hier vor Ort nicht noch teurer zu machen. Der kommende Tarifabschluss muss das berücksichtigen.“ Wie Claus Lau, Standortleiter von Bosch Rexroth in Erbach und Vorsitzender der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen betonte, seien viele Firmen von Auftragseinbrüchen, sinkenden Umsätzen und Produktionsrückgängen betroffen. Zeitgleich habe die Pandemie die digitale Transformation in den Unternehmen beschleunigt und einen regelrechten Digitalisierungsschub ausgelöst. Lau: „Nur mit Investitionen in neue Technologien und Innovationsfreude kann die M+E-Industrie die Corona-Krise und den laufenden Strukturwandel bewältigen. Dazu brauchen die Betriebe aber den notwendigen finanziellen Spielraum.“

Aktuell ist in der Branche immer noch fast jeder vierte Beschäftigte in Kurzarbeit. „Die große Frage wird daher sein: Wie können wir Beschäftigung sichern und wie bekommen wir zugleich die für den Strukturwandel nötige Qualifizierung der Beschäftigten in den Griff?“, sagte Rainer Welzel, Personalchef von Siemens in Rhein-Main und Vorstandsvorsitzender der Bezirksgruppe Rhein-Main-Taunus. Schon jetzt gäben die Unternehmen pro Jahr und pro Mitarbeiter rund 1.000 Euro für Weiterbildung aus. Welzel: „Und der Erhalt und Ausbau von Qualifikationen liegt auch in der Verantwortung der Beschäftigten.“

Auch Carsten Rahier, Geschäftsführer der sera Gruppe in Immenhausen und Vorsitzender der Bezirksgruppe Nordhessen, hat eine klare Position: „Die zukünftigen Tarifverträge müssen mehr Differenzierungsspielräume mit Entscheidungsgewalt auf der betrieblichen Ebene ermöglichen. Starre und zu enge Tarif-Korsetts schnüren den Unternehmen mit ihren individuellen Rahmenbedingungen die Luft zum Atmen ab. Zukunftstarifverträge müssen einfach und betrieblich variabel sein.“

Appell: Das sagen Vertreter hessischer M+E-Unternehmen im Vorfeld der anstehenden Tarifrunde