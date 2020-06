Wasser: Sichere Versorgung dank Milliarden-Investitionen

Kaum ein Lebensmittel wird hierzulande so streng überwacht wie Leitungswasser. Das garantiert die Trinkwasserverordnung, an die sich die Wasserwerke halten müssen. Das Wasser muss „rein und genusstauglich sein“. Die Konzentration von Schadstoffen und Krankheitserregern muss so gering sein, dass sie die Gesundheit nicht gefährdet.

Deshalb investieren die Versorger alljährlich gewaltige Summen in die Trinkwasser-Aufbereitung: Allein 2019 waren es laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 3 Milliarden Euro. Dazu kommen die Investitionen der Industrie in Klärwerke und Wasser-Recycling. Seit Anfang der 90er Jahre ist die Belastung mit Schadstoffen und Schmutz im geklärten Wasser um fast die Hälfte auf 27 Milligramm je Liter gesunken. Ein Wermutstropfen ist die in einigen Regionen relativ hohe Nitratbelastung des Grundwassers. Das liegt an der Massentierhaltung.

9.105 kommunale Kläranlagen in Deutschland reinigen pro Jahr 9,6 Milliarden Kubikmeter Wasser.

3,05 Milliarden Euro investierten die Trinkwasserversorger 2019. Das Gros ging in die Sanierung und Erneuerung der Anlagen und Rohrnetze.

594.000 Kilometer lang ist das deutsche Kanalnetz. (Quellen: Statistisches Bundesamt, BDEW)

57 Länder und Inseln weltweit haben gutes Trinkwasser – in 187 Ländern und Inselregionen ist es ungenießbar. (Quelle: US-Gesundheitsbehörde CDC)

5 Milliarden Euro fließen alljährlich in die öffentliche Abwasserbeseitigung. (Quellen: BDEW/DWA)

Fazit: Vorbildlich

Gut: Das Trinkwasser ist wegen der hohen Investitionen der Versorger in einem ausgezeichneten Zustand

Schlecht: Die nach wie vor hohe Nitratbelastung in einigen Regionen