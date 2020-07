Iserlohn. Die beruflichen Belastungen sind in den vergangenen Corona-Wochen nicht weniger geworden. Auch Führungskräfte in den Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen, die sie mitunter an Grenzen stoßen lassen. Arbeitgeber Südwestfalen (agsw), der Weiterbildungsanbieter der regionalen Arbeitgeberverbände, vermittelt ihnen daher aktuell eine kostenlose Kurzberatung zum Austausch über Lösungsalternativen und eine schnelle „Erste Hilfe“.

Experten stehen für Gespräche bereit

Wie kann ich die psychische und physische Gesundheit der Mitarbeiter stärken? Welche sinnvollen Gesundheitsangebote kann ich kurzfristig einführen? Wie gehe ich selbst mit dem Stress um? Für diese und ähnliche Fragen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement steht Wirtschaftspsychologe Fabian Storch bereit.

Zum Thema „Führung“ beantworten die Wirtschaftspsychologen Hartwig Fuhrmann und Julia Kaup erste Fragen zu Rahmenbedingungen für gute mobile Arbeit, Teamgefühl bei getrennten Arbeitsplätzen, Arbeitsorganisation im Homeoffice oder Führen von belastenden Gesprächen.

Die Kurzberatung vermitteln Uta Kressin und Roman Kehr bei agsw, Tel. 02371/82915, oder per E-Mail info@agsw.