Wiesbaden. Die Corona-Krise streute Salz in eine uralte Wunde: die Gleichberechtigung von Mann und Frau. „Wir erleben eine entsetzliche Re-Traditionalisierung“, behauptete schon bald Professorin Jutta Allmendinger, die Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung (WZB). Damit traf sie einen empfindlichen Nerv: Hat uns Corona in Sachen Rollenverteilung tatsächlich in längst überholte Zeiten zurückkatapultiert? Mann macht Karriere, Frau steht am Herd?! Zum Glück nicht! aktiv erklärt eine wichtige Bestandsaufnahme.

Repräsentative Daten zeigen, wie sich das Familienleben während des Lockdowns entwickelte

Bereits erste Erkenntnisse aus Umfragen zeigten: Corona belastet Eltern ganz besonders. Sie müssen den Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung meistern. Erste Indizien etwa aus einer WZB-Studie waren so interpretiert worden, dass Frauen wieder in die Rolle der Heimchen am Herd gedrängt werden. Aber das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden gibt da nun sozusagen amtliche Entwarnung. Das Institut hat inzwischen anhand repräsentativer Daten genau untersucht, was in den Monaten des Lockdowns in Deutschlands Familien Sache war.

Jawohl: Frauen verbrachten während der Kita- und Schulschließung im Schnitt noch mehr Zeit als vorher mit Familien- und Hausarbeit, nämlich 7,9 statt zuvor 6,6 Stunden pro Tag. Jedoch: „Die Väter holten kräftig auf!"

„Viele Väter engagieren sich deutlich stärker in der Familienarbeit als vor der Corona-Krise." Martin Bujard, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

5,6 statt davor 3,3 Stunden am Tag arbeiteten die Papas im Schnitt zu Hause mit. Allerdings unterscheidet sich die heimische Arbeitsteilung je nach Situation der Eltern deutlich. Papas in Kurzarbeit übernahmen sogar 8 Stunden Familienarbeit pro Tag (und waren damit überwiegend durchaus zufrieden).