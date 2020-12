Die beiden KIT-Forscher verhandeln noch mit möglichen Partnern über den Einsatz ihres Verfahrens. Die Pfalzwerke Geofuture wollen in ihrer Geothermie-Anlage in Insheim einen Test starten. Der Energieversorger EnBW strebt in einer Anlage in Bruchsal an, Lithium zu gewinnen. Die Stadtwerke Straßburg und die französische Firma Fonroche Géothermie haben vergleichbare Pläne. Am Oberrhein ist das Lithium-Fieber ausgebrochen.

Etwa 200 bis 400 Milligramm Lithium enthält der Liter Thermalwasser in der Region. Verglichen mit dem Wasser der Salzseen in Chile ist das deutlich weniger. Aber jedes Jahr strömen in fünf Geothermie-Anlagen ein bis zwei Milliarden Liter Wasser an die Oberfläche. Einige Tausend Tonnen Lithiumsalze sind darin. Zum Vergleich: Letztes Jahr importierte Deutschland 6.000 Tonnen Lithiumkarbonat, 400 Tonnen Lithiumchlorid und 200 Millionen Lithium-Ionen-Akkus. Wenn allerdings die geplanten Batteriezellfabriken hierzulande anfangen zu produzieren, wird der Lithiumbedarf rasch auf das Fünffache anwachsen.

35 Bergbau-Projekte für Lithium in Europa

Die Firma Vulcan Energy will daher im Oberrheingraben Bohrungen vornehmen und mehrere Geothermie-Kraftwerke mit Lithium-Abtrennung bauen. Geschäftsführer Horst Kreuter ist zuversichtlich, „dass sie wirtschaftlich arbeiten werden“. Zu möglichen Bedenken von Anwohnern wegen der Bohrungen sagt er: „Wir haben 20 Jahre Erfahrung mit der Tiefengeothermie. Man kann sie störungsfrei betreiben.“ Zudem ist ein Genehmigungsverfahren erforderlich.

Daneben gibt es etwa 35 Bergbau-Projekte für Lithium in Europa. Wie etwa in Zinnwald im Erzgebirge. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist deshalb optimistisch, dass die hiesigen Zellfabriken ihren Bedarf an dem Leichtmetall zu einem großen Teil potenziell aus Europa decken könnten.